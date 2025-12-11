Reunión entre presidente Peña y miembros del Supremo agita la arena política en Paraguay

"No se puede tolerar, en una república que habla de separación de poderes en su Constitución, que los miembros de la CSJ se hayan apartado de estos principios para reunirse en secreto con el Ejecutivo", dijo a EFE el senador independiente Eduardo Nakayama sobre el encuentro, que se confirmó tras días de rumores en los corrillos políticos y versiones de prensa no contrastadas.

El ministro de la Corte Eugenio Jiménez Rolón puso fin al cotilleo el miércoles tras reconocer que se reunió con Peña por "iniciativa" propia y de otros miembros de la CSJ.

"A mí me parece esto sumamente grave, porque es una confesión, por parte de los ministros de la CSJ, de que participaron en una reunión no oficial y donde no se ha mantenido una agenda transparente sobre los puntos tratados", añadió Nakayama.

De acuerdo con Jiménez Rolón, en el encuentro solo se trataron temas administrativos, relacionados con la "liberación de recursos" que permitan a la Corte "seguir cumpliendo sus funciones" de forma general.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

"La mentada reunión con el presidente de la república, reitero, con el presidente de la república, ha sido realizada a iniciativa de la CSJ", afirmó el ministro durante una sesión de la Corte.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Pero Nakayama aseveró a EFE que solo la comisión bicameral del Congreso tiene la potestad de discutir el presupuesto general de la nación y la asignación de recursos, por cuanto espera una aclaratoria de los implicados.

"Hay mucha especulación sobre los temas que se pudieron haber tratado, pero lo que yo puedo asegurar es que no se trató de lo que ellos dijeron, y eso es preocupante", agregó el legislador.

Además, el senador se refirió a la supuesta presencia del expresidente paraguayo Horacio Cartes en la reunión, lo que consideró como un "agravante" que desnaturalizaría "aún más" el encuentro y le conferiría "un tinte partidario" si llegara a confirmarse.

Por su parte, el joven diputado opositor Raúl Benítez dijo a EFE que la celebración del encuentro también confirma la "concentración total del poder" en manos del gobernante Partido Colorado, que preside Cartes.

"Los tres poderes del Estado, básicamente, están alineados detrás de un grupo que tiene el control de todas las instituciones", señaló Benítez.

Según su apreciación, el incidente demuestra "la muerte del Estado de derecho" en Paraguay.

En este sentido, Benítez opinó que el Congreso debería citar a los ministros del CSJ para que aclaren por qué se reunieron con Peña.

"Pero hay un pacto de mucha cercanía entre Honor Colorado -la principal facción del Partido Colorado y que respalda a Peña- y la Corte, entonces creo que la mayoría que está en el Congreso no va a convocarlos", apuntó.