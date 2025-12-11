Rusia acusa a Ucrania de matar a dos civiles en parte ocupada de Jersón

"En el distrito municipal de Golopristan, una mujer y un hombre murieron en un ataque contra un vehículo civil", escribió el gobernador prorruso de Jersón, Vladímir Saldo, en Telegram.

Agregó que otras dos personas resultaron heridas en el distrito de Skadovsk y ahora están siendo atendidos por los médicos.

Otro herido por ataques ucranianos se registró en la localidad de Radensk, dijo.

La víspera Saldo acusó a Kiev de bombardear un hospital en la región de Jersón, causando tres muertos y dos heridos, todos trabajadores de ese centro médico.

