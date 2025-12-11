Rusia anuncia la toma de Limán en la región de Járkov

"Las unidades de la agrupación Séver (Norte) completaron mediante acciones activas la liberación de la localidad de Limán en la región de Járkov", señala el parte castrense de este jueves.

Limán se encuentra al sur de la localidad de Vovchansk, cuya conquista las fuerzas rusas proclamaron a comienzos del mes.

Defensa estimó las bajas ucranianas en todos los sectores del frente durante el último día en 1.150 militares.

En total, desde el pasado 1 de enero las tropas rusas han tomado 4.669 kilómetros cuadrados en Ucrania, en su gran mayoría en las regiones de Donetsk y Zaporiyia, según el Instituto de Estudio de la Guerra (ISW).

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Además, también han logrado avances territoriales en Járkov y Dnipropetrovsk, donde el presidente ruso, Vladímir Putin, ha ordenado crear una franja de seguridad.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Según el jefe del Kremlin, los rusos han logrado tomar el estratégico bastión de Pokrovsk, su mayor victoria desde que se hicieran con el control del puerto de Mariúpol, también en Donetsk, en los primeros meses de la guerra.

Los ucranianos niegan dicha conquista, además de que recuerdan que aún controlan la mayor parte de la ciudad satélite de Mirnograd.

Moscú también asegura que avanza en la ciudad de Kostiantínivka, de un tamaño similar a Pokrovsk, y desde el norte de Donetsk hacia las localidades de Limán, homónimo con la conquista anunciada hoy, y Síversk, claves en la ofensiva contra las plazas fuertes de Sloviansk y Kramatorsk.