Sánchez reclama firmeza ante la Coalición de Voluntarios para lograr la paz en Ucrania

Los integrantes de esta coalición, formada por una treintena de países e impulsada por Francia y el Reino Unido, han convocado ya numerosas reuniones tanto presenciales como telemáticas para analizar la evolución de la situación en Ucrania y las expectativas de un horizonte de paz.

Tras el nuevo encuentro de este jueves, Sánchez resaltó en sus redes sociales que la paz en Ucrania requiere firmeza y una acción conjunta.

"Proteger Ucrania es proteger a Europa", añadió el jefe del Ejecutivo español, quien resaltó la labor de la Coalición de Voluntarios para reforzar las garantías de seguridad y apoyar al pueblo ucraniano.

La reunión de este jueves se celebró después de que el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, confirmara que en la víspera entregó a Estados Unidos una nueva revisión al plan de paz que impulsa Washington y que refleja las demandas de Kiev y recoge también la visión europea.

El miércoles, tres integrantes de la coalición, el presidente francés, Emmanuel Macron; el canciller alemán, Friedrich Merz; y el primer ministro del Reino Unido, Keir Starmer, mantuvieron una conversación telefónica con el presidente estadounidense, Donald Trump, para hablar de su mediación en la guerra de Ucrania y coincidieron en que es "un momento crítico" para la seguridad en la región euroatlántica.