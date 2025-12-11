Mundo
Sánchez reclama firmeza ante la Coalición de Voluntarios para lograr la paz en Ucrania

Madrid, 11 dic (EFE).- El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, reclamó este jueves firmeza y unidad para lograr la paz en Ucrania durante su participación en la reunión que mantuvieron por videoconferencia los líderes de la denominada Coalición de Voluntarios en ayuda de ese país.

Los integrantes de esta coalición, formada por una treintena de países e impulsada por Francia y el Reino Unido, han convocado ya numerosas reuniones tanto presenciales como telemáticas para analizar la evolución de la situación en Ucrania y las expectativas de un horizonte de paz.

Tras el nuevo encuentro de este jueves, Sánchez resaltó en sus redes sociales que la paz en Ucrania requiere firmeza y una acción conjunta.

"Proteger Ucrania es proteger a Europa", añadió el jefe del Ejecutivo español, quien resaltó la labor de la Coalición de Voluntarios para reforzar las garantías de seguridad y apoyar al pueblo ucraniano.

La reunión de este jueves se celebró después de que el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, confirmara que en la víspera entregó a Estados Unidos una nueva revisión al plan de paz que impulsa Washington y que refleja las demandas de Kiev y recoge también la visión europea.

El miércoles, tres integrantes de la coalición, el presidente francés, Emmanuel Macron; el canciller alemán, Friedrich Merz; y el primer ministro del Reino Unido, Keir Starmer, mantuvieron una conversación telefónica con el presidente estadounidense, Donald Trump, para hablar de su mediación en la guerra de Ucrania y coincidieron en que es "un momento crítico" para la seguridad en la región euroatlántica.