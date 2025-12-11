Se estrena en Japón 'Black Box Diaries', el documental prohibido que fue nominado al Óscar

La directora y reportera Shiori Ito cuenta en el documental la violación de la que fue víctima por parte de un conocido periodista, pero el uso de grabaciones para las que no tenía consentimiento de los involucrados impidió su estreno en Japón.

El documental, que estuvo nominado al Óscar y que se ha estrenado en 57 países, llegará por fin a las salas japonesas, tal y como anunció la realizadora en su web, después de haber modificado las partes necesarias para que no se pueda reconocer a las personas que no habían dado su permiso para ser grabadas.

En 'Black Box Diaries', Ito investiga su propia agresión sexual y trata de procesar a su violador, Noriyuki Yamaguchi, exjefe de la oficina de Washington de la cadena de televisión Tokyo Broadcasting System y biógrafo del ex ministro nipón Shinzo Abe.

La periodista combina vídeos en los que cuenta su experiencia y testimonios reales para todo el proceso judicial que duró ocho años y medio, en algunos casos grabados de forma oculta o sin el conocimiento de sus protagonistas, lo que constituía el principal motivo de la polémica.

También incluyó la grabación de una cámara de seguridad, en la que se muestra cómo Yamaguchi saca a Ito de un taxi en contra de su voluntad (ella iba casi inconsciente después de haber bebido durante una cena con su agresor) y la sujeta hasta entrar en el hotel.

Ito explicó que las imágenes fueron editadas previamente para que no se pudiese reconocer a nadie pero que tenía que usarlas, al considerarlas "esenciales" para poder transmitir la realidad de la violencia sexual y "la única prueba visual". "Dimos importancia al interés público", añadió.

Este caso histórico, que marcó a la sociedad japonesa y condenó a Ito al escarnio público, fue clave para promover cambios en la legislación del país y, en 2023, la Dieta (Parlamento japonés) reformó la definición de violación al eliminar la violencia como requisito y considerar la falta de consentimiento como factor determinante, junto a otras modificaciones.

Sin embargo, ya era tarde para ella. Yamaguchi, su agresor, nunca fue detenido y su única condena -de un tribunal civil- fue indemnizar económicamente a Ito.