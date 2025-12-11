Sector exportador de Costa Rica destaca crecimiento pero pide acciones en competitividad

"El sector exportador sigue siendo resiliente y resistente, pero sobre todo pragmático", expresó el presidente de la Cámara de Exportadores de Costa Rica (Cadexco), Víctor Pérez, al presentar un balance general de 2025.

Según Cadexco, las exportaciones de Costa Rica crecerán alrededor de un 15 % en 2025 y alcanzarán los 22.900 millones de dólares en bienes y los 11.970 millones de dólares en servicios.

Las previsiones de Cadexco indican que el crecimiento de 2026 será de un 8 % aproximadamente, debido a la incertidumbre global en asuntos como los aranceles impuestos por Estados Unidos que para Costa Rica se estipularon en un 15 %, con excepción de los bienes agrícolas.

Pérez lamentó que con Estados Unidos "la incertidumbre es el día a día" y que está pendiente una investigación de las autoridades de ese país que podría implementar aranceles sobre el sector de dispositivos médicos, que es el mayor exportador de Costa Rica y que está conformado en su mayoría por empresas estadounidenses.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

"La resiliencia del sector exportador no puede depender solamente del esfuerzo del sector productivo", afirmó el presidente de Cadexco, quien presentó una 'propuesta país 2026-2030' que contiene medidas para impulsar productividad.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

La propuesta, que será entregada a los candidatos que competirán por la presidencia de Costa Rica en las elecciones del próximo 1 de febrero, incluye acciones en áreas de gobernanza, financiamiento, infraestructura, competitividad con ética empresarial, desarrollo comercial con valores, liderazgo y comunicación.

Entre las iniciativas se destacan una política de cambio del dólar predecible, fortalecer la formación técnica y digital, atender la inseguridad que afecta las operaciones logísticas y acelerar proyectos clave como la modernización de Puerto Caldera, la mejora de la infraestructura aeroportuaria y el ordenamiento de rutas estratégicas para el transporte de carga.

Por ejemplo, los exportadores urgieron la ampliación de Puerto Caldera (Pacífico) y del aeropuerto internacional Daniel Oduber, ubicado en la provincia de Guanacaste (oeste) para que pueda convertirse en una alternativa para el transporte aéreo de carga.

Otras propuestas son reforzar la relación comercial con Estados Unidos, actualizar los tratados de libre comercio vigentes y avanzar en procesos de ingreso de Costa Rica a la Alianza del Pacífico y al Acuerdo Transpacífico, además de buscar negociaciones con Japón para un tratado comercial bilateral.

El sector exportador representa el 42 % del Producto Interno Bruto (PIB) de Costa Rica y genera 710.000 empleos, que significa el 33 % del total de trabajadores del país, según los datos de Cadexco.

Costa Rica cuenta 2.500 empresas exportadoras que envían 4.300 productos a 168 destinos. El 50 % de las exportaciones del país corresponden al mercado de Estados Unidos, el 21 % a Europa, el 17 % a Centroamérica y el 6 % a Asia, entre otros.