‘Stranger Things’ invade la Ciudad de México con su nueva experiencia inmersiva

“Entendimos que México era la ciudad perfecta, porque tiene una cultura importante y un consumo de series como Stranger Things. Sabemos que Netflix tiene un poder global, pero México es muy importante en el mercado para ellos. Era un ‘match’ perfecto”, argumenta este jueves a EFE el CEO de DC Set Group, Rodrigo Mathias, creador original de la experiencia.

Ubicado en el recinto Expo Reforma, los aficionados se adentrarán en los laboratorios de la serie, y a través de juegos en grupo, videos rodados por el reparto original e incluso grabaciones con realidad aumentada con la que podrán interactuar e incluso derrotar a las criaturas más temidas de la serie.

La llegada de esta nueva experiencia se produce dos semanas después del estreno de la primera parte de la última temporada de la producción, que se convirtió durante su primeros días en el mayor debut televisivo en inglés de la historia de la plataforma, solo por detrás de la surcoreana ‘El Juego del Calamar’.

Para aprovechar el final de la serie tras diez años y cinco temporadas, los creadores y organizadores del evento decidieron ampliar de marzo a mayo la disponibilidad del evento, con la que esperan atraer a más de 200.000 personas de todas las edades en la capital mexicana.

“Las series y películas se vuelven cada vez más relevantes y es muy importante darle a los fans de estas serie una experiencia que se sienta real con lo que han visto en la serie. Son producciones de muy alto nivel”, explica el director general de la organizadora Fever Mexico, Santiago Muñoz.

Desde la producción del evento destacan las cuatro plantas utilizadas para albergar la experiencia, con una primera ambientada en Hawkins en la que se puede desde jugar en las arcades favoritas de los protagonistas, tomarse un helado o pizza en los 'malls' americanos o hacerse fotos con los sets más famosos de la producción.

“Tener una experiencia que no es simplemente donde entras, sacas unas fotos y después se termina, aquí entras y vives como un actor, formas parte de un episodio en el que enfrentas a Vecna. Es algo único”, sentencia Mathias.

Las entradas tienen un costo de 616 pesos mexicanos (unos 34 dólares) y por el momento ya están agotadas para su primer día de exhibición.