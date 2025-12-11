Subastan un libro judío de oraciones robado por los nazis por más de 5 millones de dólares

El libro es un excepcional ejemplo de la época, se trata una edición bellamente ilustrada con pájaros, unicornios, dragones de dos cabezas enmarcadas con decoraciones de pan de plata y oro.

Este tipo de libro de oraciones, que se denomina 'mazhor', reúne las oraciones de las festividades de Rosh Hashaná y Yom Kipur. El manuscrito ha sido recientemente restaurado.

Según señala la casa de subastas en una nota, el libro es un ejemplo "tanto el refinamiento del arte literario medieval como la fragilidad de la vida judía en Europa".

Este tipo de ejemplares surgieron por primera vez en el sur de Alemania a mediados del siglo XIII, y existen menos de veinte ejemplares conocidos en la actualidad.

Este ejemplar, conocido como el 'Mahzor de Viena de Rothschild', es uno de los tres únicos que se sabe que permanecen en manos privadas.

Para Sharon Liberman Mintz, especialista en judaica de Sotheby’s, este tipo de libros son muy raros porque eran piezas muy caras de producir, y cada vez que las comunidades judías eran expulsadas, no necesariamente podían llevarse sus libros consigo, según explica en declaraciones al New York Times.

"Entre la destrucción, la agitación y la migración, -añade- el hecho de que esto haya sobrevivido 600 años es un verdadero milagro".

El libro fue devuelto en 2023 a la familia Rothschild décadas después de ser confiscado por los nazis.

Durante la anexión alemana de Austria en 1938, los nazis incautaron las posesiones de la rama vienesa de la dinastía Rothschild. El dueño del libro fue Alphonse Rothschild.

Las autoridades saquearon su palacio y enviaron todas las obras de arte a Alemania y los libros -incluido el mazhor- fueron a parar a la Biblioteca Nacional austriaca.

Tras la IIGM parte de aquellas obras fueron devueltas, pero la familia fue obligada a donar una serie de obras de arte a los museos estatales. Finalmente en 1999 fueron devueltos a la familia obras de arte, muebles y joyas por valor de 40 millones de dólares, pero nadie reclamó los libros de Alphonse Rothschild.

En 2021, el Museo Judío de Viena organizó una exposición dedicada a la rama vienesa de la familia Rothschild y la Biblioteca Nacional prestó el mahzor al museo para la ocasión, lo que hizo que se comenzara a investigar su procedencia y lo devolvió voluntariamente en 2023.