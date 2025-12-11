Tailandia detiene a los dueños de la discoteca en la India en la que murieron 25 personas

Los hermanos Saurabh Luthra y Gaurav Luthra fueron arrestados en la isla de Phuket, un popular destino turístico en el sur de Tailandia, a petición del Gobierno indio, después de que se emitiera contra ambos una notificación de Interpol para localizar su paradero, informaron autoridades policiales a la agencia de noticias india PTI.

La Policía de Tailandia difundió imágenes de los dos detenidos en el momento de su arresto y añadió que ya está en marcha el proceso para su traslado a la India.

Las investigaciones señalan que los dos hermanos reservaron sus billetes a Tailandia el 7 de diciembre, apenas una hora después de conocer el incendio en la discoteca, situada en Arpora, una de las playas del costero estado indio de Goa.

El incendio, ocurrido de madrugada en uno de los destinos turísticos más populares de la costa occidental de la India, dejó al menos seis heridos además de las 25 víctimas mortales.

El jefe del Gobierno de Goa, Pramod Sawant, ordenó una investigación judicial para esclarecer las causas del siniestro y depurar responsabilidades. Las primeras hipótesis apuntan a la explosión de un cilindro de gas en el interior del establecimiento como posible origen de las llamas, mientras la Policía continúa con las pesquisas.

La India y Tailandia están vinculadas por un Tratado de Extradición en vigor desde 2013, que regula la entrega de prófugos, así como por un acuerdo bilateral de 2012 que facilita el traslado de personas condenadas entre ambos países.