Telemundo y Univision dicen que la publicidad del ICE cumple con criterios para su emisión

En los mensajes, la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, insta a los migrantes a autodeportarse a cambio de ciertos beneficios, o advierte a aquellos que quieren entrar en el país que "ni lo piensen", puesto que "los criminales no son bienvenidos en Estados Unidos".

"Como todas las cadenas de televisión y plataformas de medios, recibimos anuncios de una amplia variedad de organizaciones tanto del sector público como el privado. Cada anuncio que recibimos está sujeto a los mismos estándares y lineamientos, independiente de su origen, tema o posición", dijo a EFE un portavoz de Telemundo que pidió no ser identificado.

"En este caso, los anuncios mencionados cumplieron con los criterios necesarios para su emisión", agregó.

Un portavoz de Univision que también quiso permanecer en el anonimato indicó que la división de Noticias "se gestiona de forma independiente y no se ve influenciada de ninguna manera por la publicidad" en sus cadenas o plataformas.

"TelevisaUnivision aplica un conjunto uniforme de estándares publicitarios en todas nuestras plataformas de medios. Estos estándares evalúan el cumplimiento legal, la precisión fáctica y la divulgación apropiada, y se aplican por igual a todos los anunciantes, incluidas las agencias gubernamentales", justificó.

Las dos cadenas han sido criticadas por activistas que sugieren que ambas actúan con hipocresía al difundir mensajes del ICE contra la migración en Estados Unidos, al mismo tiempo que cubren las redadas masivas y los arrestos de migrantes por todo el país, que según las organizaciones son abusivos.

También condenan que la campaña navideña de Univision, que destaca que "el mejor regalo es estar juntos", en alusión a la unidad de la familia, contrasta firmemente con lo que transmiten los anuncios del ICE.

Los grupos civiles organizaron ayer un acto de protesta frente a un centro del ICE en Miramar, en el condado Broward, al norte de Miami, y tienen previstos eventos similares en las sedes de las cadenas y oficinas migratorias en Los Ángeles, Miami, Milwaukee, Orlando y Nueva York hasta el sábado.