Tokáyev destaca ante Pezeshkian que el comercio kazajo-iraní aumentó un 40 % en diez meses

"Es realmente un buen resultado. Debemos mantener el ritmo e incrementar los volúmenes de comercio bilateral", dijo Tokáyev al comienzo del encuentro en Astaná.

Tokáyev, quien recordó que ambos países están conectados por el mar Caspio, llamó a diversificar los intercambios activando la cooperación en materia agrícola, farmacéutica, explotación minera, de logística y transporte, y transferencia tecnológica.

Recordó que ambas partes están muy interesadas en el desarrollo del corredor de transporte Norte-Sur y de la vía ferroviaria entre Kazajistán, Turkmenistán e Irán, donde el trasiego de mercancías ha crecido un 53 % entre enero y octubre, en comparación con 2024.

A su vez, aseguró que Kazajistán está dispuesta a suministrar artículos y productos a la república islámica por valor de más de 200 millones de dólares.

"Kazajistán siempre ha apoyado a Irán. Entre nosotros no existen problemas o asuntos sin resolver. Tenemos un gran potencial de cooperación", afirmó Tokáyev, quien destacó "las raíces profundas" de sus relaciones bilaterales, ya que se trata de dos pueblos "con similares costumbres, tradiciones y cultura".

Por su parte, Irán ha insuflado este año 17,8 millones de dólares en inversiones directas en la economía de la república centroasiática, lo que incluye la apertura de fábricas en diferentes sectores y regiones del país estepario.

"Aún podemos lograr mayores éxitos y llevar el comercio bilateral hasta los 3.000 millones de dólares", señaló Pezeshkian y expresó su confianza en eliminar los actuales obstáculos en el ámbito bancario que limitan las transacciones bilaterales.

El líder iraní, quien recordó que los lazos entre ambos pueblos datan de los tiempos de la Ruta de la Seda, expresó su deseo de reforzar la cooperación con Astaná en el marco de la Unión Económica Eurasiática, que incluye también a Rusia.

Ambas partes expresaron el deseo de desarrollar conjuntamente la infraestructura portuaria en el Caspio, que también baña las costas de Rusia, Azerbaiyán y Turkmenistán.