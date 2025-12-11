Tribunal alemán falla que no se puede confiscar petrolero averiado de flota fantasma rusa

Según recordó el tribunal en un comunicado, el Eventin se hallaba en camino de Rusia a la India cuando sufrió una avería en el mar Báltico y, al no ser capaz de maniobrar, acabó en aguas alemanas, donde fue remolcado ante la isla de Rügen (norte).

Tras esto, el barco fue incluido en la lista de sanciones europeas contra la flota fantasma, al hallarse bajo sospecha de ser utilizado para esquivar las sanciones a las exportaciones rusas y también, posiblemente, de ser empleado para posibles acciones de espionaje y sabotaje en el mar Báltico.

En este contexto, la aduana competente decidió incautar el petrolero y su cargamento, una decisión que fue recurrida por los propietarios del barco, una empresa con sede en las Islas Marshall.

Según el fallo de este jueves, no está claro legalmente si el Eventin infringió las sanciones que le impiden entrar en la Unión Europea, puesto que no era capaz de maniobrar y entró de forma no deliberada en las aguas territoriales alemanas, por lo que por el momento no puede ser confiscado.

Además, es preciso tener en cuenta aspectos del derecho internacional como el que obliga a ofrecer puerto seguro a los barcos que sufren una emergencia, dictó el Tribunal.

El petrolero, cargado con 99.000 toneladas de crudo, quedó flotando frente a la costa alemana en enero y fue incautado dos meses más tarde por la aduana germana, que quería subastar el cargamento y el barco.

Ahora no está claro qué ocurrirá con ambos, ante la posibilidad de un recurso de las autoridades alemanas, que por el momento deberán dejar que el cargamento de crudo permanezca a bordo del Eventin.