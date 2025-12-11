UER expresa el deseo de que los países que no estarán en Eurovisión 2026 "regresen pronto"

"Esperamos trabajar con quienes participen en Viena (sede del certamen el próximo año) y confiamos en que aquellos importantes miembros que no participarán en 2026 regresen muy pronto al Festival de Eurovisión. Seguiremos trabajando con ellos para intentar lograrlo", destacó la organización en un comunicado.

España, Irlanda, Eslovenia y Países Bajos se retiraron de Eurovisión la pasada semana, minutos después de que la asamblea general de la UER diera luz verde a la discutida participación de Israel, y este miércoles Islandia se unió a estos abandonos.

La UER aseguró que el debate sobre el Festival de Eurovisión fue "respetuoso y bien articulado", y señaló que respeta el derecho de los miembros a decidir sobre su participación en el famoso concurso, que en 2026 celebrará su edición número 70.

Las cadenas de radiotelevisión públicas que participaron en la asamblea reflejaron sus puntos de vista "y los de su audiencia" sobre este complejo asunto, "no los de ninguna perspectiva política o partido", defendió la organización.

En el comunicado, la UER lamentó que a raíz de la polémica en torno a la participación de Israel y la retirada del festival de varios países, varias cadenas que forman parte de la organización hayan sido criticadas por la postura adoptada, tanto en el caso de los favorables a quedarse en Eurovisión como en el de las que se han retirado.

"Aunque los medios de servicio público siempre están abiertos a la crítica, la UER considera que algunos de los ataques contra nuestros miembros, en ambos lados del debate, han sido totalmente inexactos y mal informados", lamentó en el comunicado.