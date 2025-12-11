Un diputado austríaco usa un "avatar de voz" de IA para intervenir en el Parlamento

Un equipo de informáticos de 'Zero Project' -una iniciativa que trata de eliminar barreras para personas con discapacidades- recurrió a anteriores discursos de Klaus Fürlinger, diputado del gobernante partido popular (ÖVP), para "entrenar" el avatar con su voz.

El parlamentario, de 60 años, fue llevado al púlpito de oradores en la Cámara en una silla de rueda y con la ayuda de dos personas se puso de pie para activar una tableta para reproducir y "presentar" el discurso leído por el avatar con su propia voz.

Fürlinger, abogado de profesión y diputado desde 2017, había dado su último discurso ante el pleno en julio de 2024.

Debido a una enfermedad crónica no especificada, el parlamentario perdió desde entonces gran parte de su capacidad de hablar y no había vuelto a intervenir en el pleno hasta hoy.

"Cuando en el transcurso de mi enfermedad mi habla se vio afectada, me retiré al trabajo en segundo plano", explicó hoy.

"En el curso de mi actividad, 'Zero Project' me propuso crear un avatar de mi voz. Confieso que al principio era bastante escéptico, pero al final me dejé convencer", agregó Fürlinger.

"El mejor argumento fue que yo debía servir como ejemplo y así poder dar esperanza a otras personas en situaciones similares", concluyó el parlamentario austríaco, quien recibió el aplauso unánime de todas las formaciones en la Cámara.

A continuación, Fürlinger presentó un discurso sobre una reforma legal que impide demandas abusivas en el ámbito del aparcamiento de vehículos.