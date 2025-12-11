Una exposición acerca la vida de cuatro pueblos amazónicos de Bolivia a la mirada citadina

La muestra "es un asomarse a la realidad de estos pueblos indígenas en un espacio reducido a través de la fotografía, del video, los audios y de las propias voces de los protagonistas que nos cuentan historias", dijo a EFE la responsable de Cooperación en el Centro de Formación de la Cooperación Española en Santa Cruz, Malena Vaca.

La exhibición reúne fotografías de la vida indígena, paisajes de la selva y los ríos, además de las principales actividades de subsistencia como la pesca, y además muestra objetos como flechas, arcos, utensilios y vestimenta hecha de elementos extraídos del bosque.

El recorrido por los espacios está acompañado por un sonido ambiental que recrea el canto de las aves propias de los territorios indígenas situados principalmente en el departamento de Pando, colindante con Brasil y Perú.

"Queremos propiciar ese acercamiento hacia estas comunidades (...) revalorizar su sabiduría, su profunda relación con la tierra (y) todo lo que tienen para enseñarnos", agregó Vaca.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

La exposición reúne las fotos y video de OzZo Ukumari, Eva María Coímbra, Wara Vargas, Andro Molina, Rudy Covarrubias y Milton Sosa, con textos de Claudia Cuéllar y la curaduría de María Schneider, a través de un método participativo con el consentimiento de las comunidades.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Un equipo multimedia y de investigación recopiló el material a través de entrevistas, grupos focales y la coordinación con las autoridades de las comunidades.

Ukumari mencionó a EFE que el trabajo se efectuó pese a los incendios forestales y la escasez de combustibles y que los equipos pudieron permanecer en cada comunidad entre cinco a siete días, con recorridos de hasta tres jornadas para llegar a estos territorios.

Precisamente, la exposición cuenta con un espacio para observar los documentales elaborados en las comunidades indígenas, en los que los entrevistados hablan sobre sus orígenes, su modo de organización y las formas de relacionarse con la naturaleza.

Entre los tacana destacan las mujeres 'sabedoras de historias' que cuentan sobre los orígenes de la comunidad y su desplazamiento de la zona amazónica de La Paz hacia Pando por la explotación de la goma y el caucho, además de su lucha por evitar que su lengua materna desaparezca.

Los ese ejja, un pueblo nómada, se caracterizan principalmente por la elaboración de artesanías y sus habilidades en la pesca, su principal fuente de subsistencia gracias a los ríos de la región, pero que ahora deben afrontar los efectos de la contaminación por la minería ilegal.

El pueblo yaminahua, habita cerca de los ríos, en poblados de difícil acceso y sus integrantes subsisten mediante la caza y la siembra. Además que han desarrollado conocimientos sobre la medicina tradicional que se transmiten de generación en generación a partir de las diversas plantas que crecen en el bosque.

Mientras que los machineri son indígenas que viven en la triple frontera entre Bolivia, Brasil y Perú, por lo que varios de ellos aprendieron su lengua materna, junto al español y portugués. Estos indígenas se dedican a la extracción de goma y tienen destrezas para la confección de prendas hechas de fibras de los árboles.

Los cuatro pueblos tienen una relación estrecha con la Madre Tierra, pues obtienen del bosque y los ríos lo necesario para vivir, incluso pidiendo permiso a la naturaleza para conseguir un alimento o una medicina.

El director del Centro de Formación de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (Aecid), Jesús Molina, explicó a EFE que la exposición Etseasa Medi forma parte de un proyecto más grande orientado a la promoción de derechos indígenas que está "cofinanciado" con la Unión Europea (UE).

"Las actuaciones con los diferentes pueblos indígenas es prioritaria para la Cooperación Española en todos los ámbitos", remarcó.