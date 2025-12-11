Una "parte significativa" de escuelas está cerrada por huelga en Portugal, dice sindicato

El secretario general de FENPROF, José Feliciano Costa, dijo a EFE durante un piquete en la Escuela Básica del 2º y 3º ciclo de la Marquesa de Alorna, en Lisboa, que la jornada va de acuerdo con sus expectativas.

"Hay una adhesión significativa de los profesores aquí en el área metropolitana de Lisboa, que es donde existe la mayor concentración de profesores y alumnos", apuntó Costa, quien destacó que, según los datos preliminares de que disponen buena parte de los colegios del país están hoy cerrados.

EFE pudo constatar que algún alumno acudió este jueves a la Escuela Marquesa de Alorna, pero al ver que estaba cerrada acabó dándose la vuelta.

"Los profesores han entendido claramente lo que está encima de la mesa, que es una propuesta de Código de Trabajo que es muy agresiva, de gran retroceso en los derechos de los trabajadores, con implicaciones directas en los maestros y en la puesta en valor de su carrera", añadió.

La huelga general, la primera en doce años en Portugal, comenzó la pasada medianoche y se prolongará durante 24 horas.

Los principales sindicatos del país han convocado esta jornada de protesta contra el proyecto de reforma laboral propuesto por el Ejecutivo de Montenegro, que, según los representantes de los trabajadores, facilita el despido, desregula los horarios y afecta derechos como el permiso de lactancia.