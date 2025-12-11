Venezuela agradece a Cuba por su "sólido apoyo" contra "asalto" de EEUU a buque petrolero

En su canal de Telegram, Gil consideró la confiscación como un "acto de piratería" que constituye "una violación flagrante del derecho internacional" y, también, aseguró que representa una "agresión inaceptable contra la soberanía nacional, el derecho al libre comercio y la libertad de navegación de Venezuela".

Asimismo, condenó este "vil acto de piratería" por parte de Estados Unidos para "robar un tanque petrolero que pertenece al pueblo venezolano".

Más temprano, el presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, condenó "enérgicamente" la confiscación por parte de EE.UU. del buque petrolero, algo que se produce en medio de las tensiones entre Washington y Caracas por el despliegue militar estadounidense en aguas caribeñas, que Donald Trump defiende como una operación contra el narcotráfico, pero que Nicolás Maduro ve como un intento de propiciar un cambio de régimen para sacarlo del poder.

Según The New York Times, el petrolero, de nombre Skipper y que navegaba con falsa bandera, fue incautado por orden de un juez estadounidense por sus vínculos previos con el contrabando de petróleo iraní, sancionado por Washington, aunque en esta ocasión transportaba crudo venezolano.

En un comunicado, el Departamento de Administración Marítima de Guyana (Marad, en inglés) indicó que el petrolero Skipper "no está registrado en Guyana".