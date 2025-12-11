Mundo
11 de diciembre de 2025 - 13:50

Zelenski dice que plan de paz fija en 800.000 el tope de personal del Ejército ucraniano

Kiev, 11 dic (EFE).- El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, declaró este jueves que el tope de personal para el Ejército ucraniano fijado en los borradores que circulan del plan de paz que promueve el presidente estadounidense, Donald Trump, ha sido fijado en 800.000 soldados.

Por EFE

“Había diferentes números en los documentos. Por cierto, ¿recuerdan que en 2022 querían (los rusos) un límite de 40.000 o 50.000? Hoy, el documento contiene el tamaño real del Ejército ahora, y esto fue acordado con el Ejército, 800.000 soldados. Creo que a día de hoy este punto está bastante cerrado”, dijo Zelenski en una rueda de prensa, según informa la agencia pública ucraniana, Ukrinform.

Rusia ha exigido limitar las capacidades y el número de personal del Ejército ucraniano en la posguerra como una de sus condiciones para poner fin a la guerra.

En el plan inicial presentado por Estados Unidos el límite establecido era de 600.000 soldados, pero ucranianos y europeos lograron cambiar ese y otros puntos del documento en las sucesivas reuniones que han mantenido durante las pasadas semanas.