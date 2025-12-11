Zelenski pide preparar reformas que permitan elecciones bajo la ley marcial

"Lo más importante es que las elecciones se celebren legítimamente. Si es posible que nuestros socios nos ayuden a organizar el proceso electoral de forma segura y dentro de un plazo adecuado, lo apoyaré", dijo Zelenski en conversación con periodistas, según la agencia Ukrinform.

"Para que esto no sea solo una señal mediática he solicitado a los diputados del pueblo de Ucrania que preparen enmiendas legislativas sobre la posibilidad de celebrar elecciones durante la ley marcial", agregó.

Según la legislación actual, la celebración de elecciones no es posible bajo la ley marcial que rige desde el comienzo de la invasión rusa a gran escala.

Según Zelenski "hubo una señal de Estados Unidos con respecto a las elecciones; reaccioné y estoy listo. Hay dos aspectos importantes que deben resolverse: la seguridad y la legislación".

"Por lo tanto, mi petición a los socios clave de Ucrania y a los parlamentarios ucranianos es que muestren cómo se pueden resolver ambos aspectos", declaró.

"No quiero que la ausencia de elecciones sea un argumento contra Ucrania", agregó.

El periodo presidencial de Zelenski, sin la ley marcial, hubiera terminado en mayo de 2024 y el del parlamento en agosto del mismo año.

El presidente de EEUU, Donald Trump, se ha mostrado partidario de que se realicen elecciones en Ucrania.