Aagesen: Cumbre ambiental de ONU prueba que "el multilateralismo está más vivo que nunca"

"UNEA, que representa la agenda de la protección del medio ambiente, ha conseguido acuerdos importantísimos, resoluciones que también van a ser fundamentales", declaró Aagesen a EFE tras el plenario de clausura de la Asamblea, principal órgano de toma de decisiones ambientales del mundo.

La vicepresidenta valoró la declaración ministerial que se aprobó en el plenario, pues es "muestra de un amplio consenso político global en esa protección al medio ambiente".

El texto -subrayó- refleja que "la ciencia sigue estando en el centro de la acción cuando hablamos de los grandes retos asociados a las grandes crisis: la crisis del cambio climático, la crisis de la contaminación y también la crisis de pérdida de biodiversidad".

"También -prosiguió- se reconocen los avances que se han dado para conseguir un tratado global en torno a los plásticos y la necesidad de seguir trabajando conjuntamente".

La ministra también destacó que la declaración incluye una "llamada a presentar (...) contribuciones en materia de cambio climático a más países para seguir avanzando, acelerando nuestros compromisos precisamente en un día como hoy, que se cumplen diez años del Acuerdo de París".

"Creo que son avances positivos. Y yo creo que los considero más positivos en el contexto tan complicado desde el punto de vista geopolítico que estábamos viviendo. Se mantienen los planteamientos de igualdad de género que, aunque parezca mentira, se ponían en entredicho al principio".

Además, añadió, "se ha avanzado en resoluciones poniendo encima de la mesa asuntos que inicialmente no estaban en la agenda, como inteligencia artificial, como incendios, como químicos, como residuos".

"Algo fundamental que se ha conseguido es que da solvencia a un organismo tan importante como el PNUMA (Programa de la ONU para el Medioambiente, con sede en Nairobi. Es que se ha aprobado la estrategia para los próximos cuatro años", destacó.

"El papel de UNEA -concluyó- ha sido muy relevante y vamos a seguir construyendo juntos".

Ministros y altos representantes de los 193 Estados miembros en la UNEA-7 coincidieron este viernes en Nairobi en la necesidad de dar "respuestas urgentes y colectivas" a las crisis medioambientales del mundo, pese a la oposición de Estados Unidos.

Asimismo, se adoptaron once resoluciones y tres decisiones sobre cuestiones como la sostenibilidad medioambiental de la inteligencia artificial, el fortalecimiento de la gestión global de incendios, la preservación de los glaciares o la respuesta mundial a la afluencia masiva de floraciones de algas sargazo.

Bajo el lema "Promover soluciones sostenibles para un planeta resiliente", la UNEA-7 acogió desde este lunes a más de 5.000 participantes de más de 180 países, incluidos 79 ministros y 35 viceministros, según los últimos datos de la organización.

La UNEA se creó en junio de 2012 tras la Conferencia de la ONU sobre el Desarrollo Sostenible de Río de Janeiro (Brasil) y, desde 2014, ha celebrado siete sesiones con más de cien resoluciones que han impulsado la acción en temas medioambientales cruciales.