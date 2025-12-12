Abás defiende un Estado palestino ante las juventudes del partido de Meloni

Abás participó en la convención anual 'Atreju', organizada por FdI, acompañado por Meloni, donde agradeció el apoyo italiano en la formación de la policía civil palestina, la ayuda humanitaria, la atención médica a niños palestinos y la participación en la fuerza internacional que supervisa el paso fronterizo de Rafah.

Durante su intervención, Abás defendió la necesidad de un Estado palestino: "Esperamos que Palestina pueda obtener su independencia en los territorios definidos en 1967, con Jerusalén Este como capital, un Estado que pueda convivir con el Estado de Israel en plena paz y respeto mutuo".

"Esta es la única forma de garantizar la seguridad y la estabilidad permanente de nuestra región", afirmó.

El mandatario añadió que la falta de un Estado palestino autónomo "no solo representa una injusticia histórica, sino que también es uno de los principales factores de inestabilidad en Oriente Medio y la cuenca del Mediterráneo".

"Esto también alimenta lo que es el círculo vicioso de la violencia y el extremismo, lo que luego influye negativamente en la seguridad de la región, tanto europea como italiana", agregó.

Abás renovó su llamamiento a Italia para que reconozca oficialmente al Estado palestino, recordando que 160 países ya lo han hecho y subrayando que un paso de Roma "reforzaría aún más el principio de los dos Estados" y contribuiría a "reducir el uso de la fuerza".

Por su parte, Meloni, quien presentó a Abás en el acto, defendió el papel clave de Italia en la región: "Su presencia demuestra lo importante que ha sido Italia en la difícil crisis de Oriente Medio y lo que puede seguir siendo en el camino hacia la paz con la perspectiva de los dos Estados", afirmó.

El presidente palestino insistió en que "el Estado de Palestina, cuando sea un Estado de plena soberanía" no supondrá "ninguna preocupación en términos de seguridad para nadie" y que "será un elemento que fortalecerá la estabilización regional y un socio responsable en el mantenimiento de la paz".

"Nuestra estrategia se basa en una paz estable y duradera, fundamentada en la solución de dos Estados, en pleno acuerdo con el derecho internacional", concluyó.

Al finalizar su intervención, realizada en árabe, Abás ofreció un mensaje festivo: "¡Feliz Navidad para todos y próspero Año Nuevo para ustedes!" en inglés.

Antes de su intervención en 'Atreju', Meloni y Abás se reunieron en el Palacio Chigi, sede del Gobierno italiano, para debatir sobre los últimos acontecimientos en la región y sobre "la necesidad de consolidar el alto al fuego en Gaza mediante la plena aplicación del plan de paz del presidente Trump".

"La presidenta del Consejo también ha renovado el apoyo italiano al programa de reformas de la Autoridad Palestina, de fundamental importancia también en el marco del necesario relanzamiento de un proceso político que conduzca a una paz justa y duradera basada en la solución de dos Estados", informó la Oficina de prensa de la primera ministra.