Asfura pide que escrutinio sea público para que no haya duda sobre resultados en Honduras

Así, añadió, busca garantizar que el próximo Gobierno pueda "trabajar en paz y tranquilidad" por Honduras.

"Pido que la revisión de las actas con inconsistencia que hará el CNE sea televisado y transmitido públicamente", subrayó Asfura en un mensaje difundido en la red social X, en el que también solicita la presencia de representantes de la sociedad civil, las iglesias, los medios de comunicación y organismos internacionales.

Asfura instó además a que los delegados de los tres partidos políticos acreditados ante el CNE, Nacional, Liberal y el gobernante Libertad y Refundación (Libre, izquierda), "hagan su trabajo en base a la ley" para que "no haya duda de los resultados y que el próximo gobierno trabaje en paz y tranquilidad por Honduras".

El candidato afirmó además que se mantiene "tranquilo y sereno" mientras el ente electoral da a conocer los resultados finales, para lo cual dispone de un plazo de 30 días posteriores a las elecciones.

Según el último cómputo del CNE, escrutado el 99,40 % de las actas, Asfura contabiliza 1.298.835 votos (40,52 %), por delante de Salvador Nasralla, del Partido Liberal, ambos conservadores, que suma 1.256.428 sufragios (39,48 %).

Rixi Moncada, candidata del Partido Libre, que "no reconoce" las elecciones, sigue en el tercer lugar con 618.448 votos (19,29 %).

El ente electoral prevé iniciar este sábado un escrutinio especial de 2.773 actas con inconsistencias, cuya revisión podría inclinar la balanza en la definición del presidente electo, tras los comicios del 30 de noviembre marcados por un resultado muy ajustado entre dos candidatos conservadores.

El codirector electoral del CNE, Lino Tomás Mendoza, dijo hoy a EFE que el recuento especial se hará en presencia de representantes de los cinco partidos políticos que participaron en los comicios generales del 30 de noviembre pasado, del ente electoral y de observadores nacionales e internacionales, para garantizar la transparencia del proceso.

En Honduras no existe la segunda vuelta electoral y resulta electo el aspirante que obtenga la mayor cantidad de votos.