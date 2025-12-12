'Black Box Diaries', emblema del "MeToo nipón", se estrena en Japón con límites y censura

La obra, que debutó en el festival de Sundance a principios del año pasado, antes de llegar a salas generalistas cuando se acercaba el cierre de 2024, se ha proyectado en más de 50 países y ha recibido numerosos premios y reconocimientos, pero no se había distribuido en el país natal de su directora, la periodista Shiori Ito, por cuestiones legales.

El filme narra en primera persona la violación que sufrió Ito por parte de un reconocido colega del sector, Noriyuki Yamaguchi, en un relato construido con varias grabaciones de los involucrados, lo que derivó en disputas legales por el supuesto incumplimiento de promesas de confidencialidad, según expusieron los abogados implicados.

Tras emitir una disculpa pública por utilizar el relato de un taxista sin su consentimiento inicial, Ito y los productores revisaron la película, dejando una versión actual editada que se proyecta por el momento de forma exclusiva y únicamente hasta el domingo en los cines T-Joy Prince Shinagawa del distrito de Minato, en Tokio.

La directora tiene intención de asistir a todos los pases, según confirmaron a EFE los productores del documental, que esperan poder llevar el documental a otras salas del archipiélago.

Los dos pases de este viernes contaron con un lleno completo de la sala 3 del mencionado cine donde se proyecta, hasta donde se desplazaron numerosos medios para cubrir la noticia.

"Cuando vi que Ito recibía ataques tras su denuncia, me sentí muy culpable porque mi generación no fue capaz de cambiar la sociedad antes", explicó a EFE Chihiro Matsumoto, que viajó tres horas en coche para el estreno de la obra, que definió como "necesaria".

Matsumoto, que dice que también fue víctima de violencia sexual cuando se encontraba en secundaria, se sintió "feliz" de poder ver una obra que sirve de altavoz y refugio para aquellas mujeres que también sufrieron agresiones.

"Hacer esta película requiere de muchísimo valor", declaró Matsumoto, que pudo intercambiar sus impresiones con la propia Ito tras el visionado junto con otros espectadores, que, entre autógrafos y abrazos, le expresaron su admiración.

Aunque por ahora 'Black Box Diaries' solo cuenta con dos pases diarios en un único cine, los responsables confirmaron que planean más proyecciones en las próximas semanas en distintas ciudades del país, aunque el itinerario concreto aún no ha sido revelado.

"Es una victoria que la película haya podido estrenarse aquí después de toda la presión legal a la que estuvo sometida", declaró a EFE una joven que se identificó como Kelly, de origen chino, que pudo ver el estreno mientras visitaba la capital japonesa. "Una bonita casualidad", dijo, que compartió con otras dos jóvenes que la acompañaron al visionado.

"Es una obra que muestra cómo los hombres suelen menospreciar a las mujeres, y todos los problemas que derivan de ello", dijo a EFE otra de las espectadoras, que prefirió permanecer en el anonimato, y que sintió que la obra "le llegó al alma".

El caso, que marcó a la sociedad japonesa y sometió a Ito al escarnio público en un país poco propenso a alzar la voz en situaciones así, fue clave para promover cambios en la legislación del país.

Entre ellos, la revisión en 2023 de la definición de violación para eliminar un requisito de violencia que había propiciado las absoluciones entre agresores, y para situar la falta de consentimiento como factor determinante en estos incidentes.

Las modificaciones no llegaron a tiempo para Ito. Su agresor nunca fue detenido ni juzgado por lo penal, aunque sí fue condenado por lo civil a pagarle una indemnización, en un significativo logro que dio reconocimiento al abuso y la consolidó como un símbolo de esta lucha, "que sigue inspirando", aseguró Matsumoto.