Cámaras de Comercio: abandono institucional es principal motor de informalidad en México

Ciudad de México, 12 dic (EFE).- La Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo (Concanaco Servytur) advirtió este viernes que el verdadero enemigo de la economía en México no es la economía informal en sí misma, sino el abandono institucional.

El organismo empresarial pidió en un comunicado el no normalizar el crecimiento de este fenómeno y atender sus causas estructurales mediante políticas de cercanía y acompañamiento institucional para atraer más empresas a la formalidad.

El presidente del organismo, Octavio de la Torre, sostuvo que la informalidad "no es el enemigo, es el síntoma", y subrayó que detrás de su expansión hay falta de presencia institucional, barreras regulatorias y dificultades operativas que enfrentan millones de micro, pequeñas y medianas empresas (Mipymes) y negocios familiares en el país.

De acuerdo con datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) citados por la Confederación, en el cuarto trimestre de 2024, la economía informal generó un valor agregado bruto de 6,12 billones de pesos (unos 339.396 millones de dólares) y concentró 16.956.168 puestos de trabajo remunerados, superando el 55 % de la actividad económica del país.

Para Concanaco, estas cifras "no deben asumirse como crecimiento", sino como una alerta social y productiva, al reflejar millones de personas sin seguridad social, sin derechos laborales y sin certidumbre para sus familias.

Ante este panorama, la organización empresarial anunció que a partir de 2026 impulsará un modelo de atención y acompañamiento, en coordinación con el Servicio de Administración Tributaria (SAT), el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y el Instituto del Fondo Nacional de Vivienda para los Trabajadores (Infonavit).

El objetivo es acercar trámites, aclaraciones y rutas de cumplimiento directamente al territorio, según el comunicado, y el esquema, explicó, se implementará de manera paulatina.

Iniciará en la sede nacional de Concanaco Servytur y se extenderá progresivamente a las cámaras locales en todo el territorio mexicano.

La Confederación detalló que la iniciativa se sustenta en tres ejes, como las buenas prácticas en territorio, donde experiencias en cámaras locales —como en Ciudad Acuña y Querétaro— han demostrado que la atención directa y la orientación práctica reducen costos, tiempos y elevan la certidumbre empresarial.

El segundo es la evidencia técnica, a partir del 'Primer Estudio sobre Regulación y su Impacto en las MiPyMEs 2025', que identificó que el 50 % de las empresas desconoce las regulaciones aplicables, y que el 76 % reporta afectaciones a su rentabilidad por cargas regulatorias.

El tercer eje son las acciones conjuntas con el SAT, como los módulos móviles de atención que, entre 2024 y 2025, permitieron atender a más de 21.000 contribuyentes.

Concanaco Servytur subrayó que esta estrategia busca defender a quienes sí cumplen y sostienen el empleo local, sin estigmatizar a quienes hoy están fuera de la formalidad.

"La formalidad no debe ser un privilegio; debe ser un camino accesible", afirmó De la Torre, al reiterar que la responsabilidad del Estado y de los organismos empresariales es abrir esa puerta y no cerrarla.