Cuba confirma tres nuevos muertos por la epidemia de dengue y chikunguña, y suman ya 47

La viceministra de Salud Pública, Carilda Peña, aseguró en la televisión estatal que “la mayoría (de los 47 muertos) son menores de 18 años”, e insistió especialmente en la atención a lactantes. De los tres nuevos fallecidos, uno fue por dengue y dos por chikunguña.

Peña indicó asimismo que la víspera se registraron 3.275 casos de síndrome febril inespecífico, el primer síntoma común de ambas arbovirosis, y se confirmaron 1.417 de chikunguña para un acumulado de 44.604 contagios de esta enfermedad.

El Minsap no ofrece los números exactos de casos de dengue en sus actualizaciones diarias, pero la Organización Panamericana de la Salud (OPS), que emplea cifras oficiales cubanas, indicó el lunes que, desde principios de año y hasta finales de noviembre, el número de contagios por esta enfermedad ascendía a 25.995.

Peña agregó que 53 personas permanecen en cuidados intensivos por dengue o chikunguña, dos menos que la jornada previa.

Las autoridades sanitarias han reiterado que las cifras de infectados son un subregistro, porque muchos enfermos no acuden a los centros médicos, principalmente por el deterioro de los servicios públicos en la isla.

El Gobierno cubano reconoció por primera vez el 12 de noviembre que el país sufría una epidemia de chikunguña y dengue, pese a que los primeros casos se diagnosticaron en julio y que las infecciones se habían disparado en septiembre y octubre.

La epidemia ha encontrado en Cuba un terreno fértil para extenderse debido a la grave crisis económica del país, lo que limita la capacidad de prevención -principalmente mediante la fumigación masiva contra los mosquitos-, el control -con test para confirmar el tipo de enfermedad- y la atención a los enfermos, por falta de medicamentos y otros insumos sanitarios.