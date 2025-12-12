Denuncias de intimidación se suman a la incertidumbre en Honduras por falta de resultados

"Hoy, he ratificado que rechazo las acciones de intimidación que se están dando y que me interpondré en el camino de quienes pretendan evitar la declaratoria de las Elecciones Generales", señaló Hall en redes sociales, tras reunirse con representantes de los países cooperantes acreditados en Tegucigalpa, conocido como G-16+.

Durante la reunión con el G16+ la funcionaria manifestó su preocupación por la convocatoria que hizo el martes el coordinador general del oficialista Partido Libertad y Refundación (Libre, izquierda), el expresidente Manuel Zelaya, a los colectivos de esa organización política.

Zelaya instó a esos colectivos de la formación oficialista a concentrarse en las afueras del estatal Instituto Nacional de Formación Profesional (INFOP), sitio donde se encuentran trabajando funcionarios del CNE y se resguarda material electoral.

La segunda "preocupación" de Hall es por un comunicado de la Comisión Permanente del Parlamento, integrada por solo nueve de los 128 diputados, que atribuye presuntos delitos electorales a ella y a la consejera Cossette López, acciones que la funcionaria calificó de "sin fundamento ni competencia".

La Comisión Permanente, con amplios poderes, fue instalada el 31 de octubre por el presidente del Parlamento, el oficialista Luis Redondo, quien no convoca a sesiones plenarias desde a finales de agosto.

Hall reiteró su "compromiso institucional" y aseguró que, como presidenta del Consejo Nacional Electoral (CNE), "defenderé el proceso electoral", considerado una parte fundamental de la democracia de Honduras, subrayando que "Honduras es primero".

La denuncia de Hall trascendió a pocas horas de que se inicie la segunda fase del escrutinio de las elecciones generales con el conteo de los votos de 2.773 actas que presentan inconsistencias, y en medio de llamados a respetar el proceso y a mantener el orden ante convocatorias que buscan desconocer la voluntad popular.

El Gobierno de Paraguay manifestó hoy su preocupación por la situación en Honduras y pidió a las autoridades que garanticen "la institucionalidad democrática" y respeten "la voluntad expresada" por el pueblo hondureño.

A este llamado se sumaron diversas organizaciones de la sociedad civil hondureña que en una declaración pública exigieron "respeto al proceso electoral", mantener el "orden y la cordura", y rechazaron las "convocatorias que buscan sembrar inestabilidad y desconocer el ejercicio cívico del 30 de noviembre".

Ante la crisis poselectoral en Honduras, la Organización de los Estados Americanos (OEA) convocó para el próximo lunes a una sesión extraordinaria del Consejo Permanente para analizar el controvertido recuento de las elecciones generales, que aún no ha permitido determinar al presidente electo.

La presidenta hondureña, Xiomara Castro, por su parte, dijo hoy que en su país no debe haber más golpes de Estado, ni fraudes, y reiteró que la "descarada injerencia" de Trump impidió "el libre sufragio" durante las elecciones.

"No más golpe de Estado, no más fraudes, no más intromisión extranjera, no más venta de nuestro territorio y no más corrupción", subrayó Castro durante una ceremonia militar, en la que afirmó que votantes de Libre, su partido, "sufrieron amenazas de maras y pandillas" durante la jornada de votaciones.

Los resultados oficiales preliminares, publicados entre repetidas interrupciones en la transmisión del conteo desde la jornada electoral, mantienen en primer lugar al candidato Nasry 'Tito' Asfura, del conservador Partido Nacional, quien ha recibido el respaldo público del presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

Asfura lidera con 1.298.835 votos (40,52 %), seguido de cerca por Salvador Nasralla, candidato del también conservador Partido Liberal, con 1.256.428 sufragios (39,48 %), tras haberse escrutado el 99,40 % de las actas.

La candidata del Partido Libre, Rixi Moncada, se sitúa en tercer lugar con 618.448 papeletas (19,29 %).

El CNE tiene un plazo de 30 días posteriores a las elecciones para publicar los resultados finales de los comicios, en los que los hondureños votaron para elegir a un presidente, tres designados presidenciales (vicepresidentes), 298 alcaldías municipales, 128 diputados del Parlamento local y a 20 del Centroamericano.