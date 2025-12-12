Derrama económica del Buen Fin 2025 en México supera los 12.140 millones de dólares

Esta cifra representó un incremento de 46.000 millones de pesos (casi 2.550 millones de dólares) frente a 2024, impulsado por una fuerte participación comercial y un crecimiento sin precedentes en las compras digitales.

Durante los cinco días de la campaña, más de 216.000 establecimientos participaron —13 % más que el año previo— y se registraron más de 59 millones de transacciones en todo el país.

En el ámbito digital, las ventas online ascendieron a 45.900 millones de pesos, un crecimiento anual del 31 %, lo que ya representa el 21 % del total comercial generado durante el programa Buen Fin, según las estimaciones de AMVO.

El ecosistema digital mostró una actividad sin precedentes, toda vez que se visitaron más de 1.600 millones de páginas de comercio electrónico, se emitieron más de 900.000 anuncios y se generaron 1.300 millones de impactos publicitarios digitales.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Además, redes sociales concentraron 66 % de los anuncios, consolidándose como el principal canal publicitario durante la campaña.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

La AMVO destacó que el perfil del comprador digital se diversificó, ya que seis de cada 10 internautas adquirieron algún producto, con un aumento significativo en la participación de mujeres y de hogares de nivel socioeconómico bajo.

De igual forma, 27 % de los compradores online lo hicieron por primera vez en un Buen Fin, lo que evidencia la expansión del comercio electrónico hacia nuevos segmentos.

Entre las categorías más adquiridas en línea destacaron electrónicos, moda, belleza y cuidado personal, así como juguetes.

La tarjeta de crédito se mantuvo como el método de pago más utilizado en esta iniciativa, mientras que 47 % empleó alguna billetera digital.

Por su parte, el organismo indicó que el nivel de satisfacción alcanzó cifras récord: 83 % de los compradores online y 86 % de quienes compraron en tienda física se declararon satisfechos con sus adquisiciones.

Asimismo, 92 % afirmó que el Buen Fin cumplió o superó sus expectativas, impulsado por promociones, disponibilidad de productos y tiempos de entrega.

En redes sociales, la conversación alcanzó cerca de 240.000 menciones y más de 3,3 millones de interacciones, con un tono mayoritariamente positivo.

Ciudad de México y Puebla encabezaron el volumen de conversación digital.

Las empresas atribuyeron el desempeño favorable a descuentos atractivos, variedad de inventario y estrategias omnicanal sólidas, según la AMVO.

Sin embargo, el reporte identifica desafíos relevantes para futuras ediciones, como mejorar la accesibilidad económica y ampliar alternativas de pago, garantizar inventarios suficientes y fortalecer la estrategia digital ante un consumidor más diverso.

El estudio concluye que el Buen Fin se mantiene como “el motor comercial más importante del país”, por su capacidad de impulsar consumo interno, formalidad y el crecimiento del e-commerce.