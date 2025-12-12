Detienen a funcionaria de Ecuador por presunta colaboración con banda criminal Los Lobos

De acuerdo con la Policía, la mujer proporcionaba información sensible e intervenía en los procesos legales a favor de esta estructura delictiva.

El operativo, denominado ‘Jauría’, se ejecutó el 12 de diciembre en la ciudad de Babahoyo e incluyó el allanamiento de varias viviendas, lo que permitió la detención de ocho presuntos integrantes de Los Lobos.

Los arrestados se dedicaban a cometer delitos de “alto impacto”, según la institución, entre ellos terrorismo, extorsión, robo, asesinato, tenencia y porte de armas de fuego y tráfico de drogas.

Además, todos registran diversos antecedentes por delitos como tenencia de droga, extorsión, rebelión, robo, homicidio y tenencia de armas.

Durante la intervención también se incautó un arma, 32 cartuchos, un vehículo y dos motocicletas, así como dos computadoras y once teléfonos móviles.

Ecuador atraviesa la peor crisis de violencia de su historia reciente y se ha situado a la cabeza de Latinoamérica en índice de homicidios, una tendencia que se ha recrudecido con un aumento del 47 % de las muertes violentas en 2025 pese a la “guerra” declarada desde inicios de 2024 por el presidente Daniel Noboa a las bandas criminales, a las que pasó a catalogar como grupos “terroristas”.