El DAX 40 cae un 0,45 % arrastrado por la bajada de Wall Street

Fráncfort (Alemania), 12 dic (EFE).- El DAX 40 bajó hoy un 0,45 %, arrastrado por las pérdidas de Wall Street debido al temor a una burbuja en la inteligencia artificial, y acumula una ganancia semanal del 0,7 % y en lo que va de año de casi el 22 % aproximadamente debido a las expectativas de crecimiento el próximo año .