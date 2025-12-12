El ejército ruso ha perdido ya más de 155.000 efectivos en Ucrania, según medios

El portal Mediazona y el servicio ruso de la BBC, que llevan esa cuenta desde febrero de 2022, han establecido a partir de datos en fuentes abiertas los nombres y apellidos de 155.368 hombres caídos en acción en Ucrania.

Un tercio de los muertos son voluntarios, grupo al que pertenecen la mayoría de caídos en los últimos meses de combates, cuando en el pasado representaban un 15 % de los muertos.

Es decir, se trata de personas que no tenían relación alguna con las Fuerzas Armadas, al igual que ocurrió en el segundo año de la guerra con los presidiarios reclutados en las cárceles rusas. En el primer año de hostilidades la mayoría de muertos eran soldados regulares.

Esos voluntarios son enviados en muchas ocasiones a unidades de asalto, que son los que deben tomar los bastiones ucranianos más fortificados, donde el índice de bajas es muy alto.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Según ambos medios, la cifra real de muertos es mucho mayor y oscilaría a día de hoy entre 239.000 y 345.000, mientras los medios occidentales estiman las bajas totales en aproximadamente 1,3 millones.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

En un intento de ocultar el número de muertos en las filas de su ejército, las autoridades han limitado la publicación de datos demográficos.

Las autoridades rusas informaron por última vez de los soldados muertos en septiembre de 2022, cuando ascendían, según fuentes oficiales, a 5.937.

En mayo de 2015, antes de que el ejército ruso fuera desplegado en Siria, el presidente de Rusia, Vladímir Putin, firmó un decreto que consideraba secreto de Estado las bajas del ejército en tiempos de paz y en el marco de "operaciones especiales".

Putin, quien insiste en llamar "héroes" a todos los combatientes en Ucrania, aseguró en su momento que es mejor morir por la patria que de alcoholismo o en un accidente de tráfico.