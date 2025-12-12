El emisario de Trump para Bielorrusia se reúne con Lukashenko en Minsk

"Dicen que a (el presidente de EE.UU., Donald) Trump le gustan los halagos. Yo no es por halagar, pero quiero decir que últimamente su comportamiento me gusta mucho", dijo Lukashenko a Cole en declaraciones recogidas por la agencia BELTA.

El líder bielorruso, en el poder desde hace más de tres décadas, agregó que tiene mucho de qué hablar con el enviado del jefe de la Casa Blanca.

"Tenemos muchas preguntas. El mundo está cambiando muy rápidamente, están surgiendo nuevos problemas que debemos discutir. Y quizás incluso resolver algunos de ellos", apuntó al inicio de la reunión que transcurrió a puerta cerrada.

La Administración de Lukashenko adelantó que el encuentro con Cole continuará también mañana.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

El pasado 22 de noviembre el mandatario bielorruso indultó a 31 ciudadanos ucranianos en el marco de acuerdos alcanzados con Estados Unidos.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Lukashenko ha indultado desde hace meses a varios cientos de ciudadanos, pero, según las organizaciones de derechos humanos, más de un millar de presos políticos siguen en prisión, lo que incluye al premio Nobel de la Paz 2022, Ales Bialiatski.

Trump elogió hace unos meses a Lukashenko, asegurando que se trata de un dirigente respetado y una persona fuerte, y confió en la liberación de más presos en el futuro próximo.

El líder bielorruso, por su parte, aseguró que es necesaria una reunión para "abrirle los ojos" al presidente estadounidense sobre una serie de asuntos globales, incluida la guerra en Ucrania.