El Gobierno español promete a las mujeres afganas que jamás reconocerá al régimen talibán

También se comprometió a que las "valientes" mujeres y niñas de Afganistán estén en el centro de la conferencia mundial sobre política exterior feminista de 2026 en Madrid en pos de la justicia y la igualdad en el país asiático.

Al inaugurar hoy la conferencia HearUs 2025 'Promoviendo la rendición de cuentas para las mujeres de Afganistán', Albares dijo que lo que sucede en Afganistán desde 2021, cuando los talibanes recuperaron el poder, es el ejemplo "más devastador" de la desigualdad.

Pero advirtió de que también estos retrocesos en materia de igualdad se producen en otros lugares e incluso en España hay ideas reaccionarias que "cuestionan" sus derechos.

Afganistán, según el ministro, se ha convertido "en un auténtico desierto de derechos", con una población que se ha visto obligada a huir, donde se persigue la crítica, la economía se empobrece y donde las mujeres están excluidas "de toda vida pública y de toda vida social".

Por encima de todo, subrayó Albares, lo que pretenden los talibanes es privar a las mujeres y niñas "de cualquier horizonte de futuro", y por eso es tan importante que sean vistas y oídas porque, según él, "nada de eso está escrito en la historia de Afganistán".

"Nadie os va a parar", dijo Albares a las afganas presentes al asegurar que estas mujeres llevan "una antorcha de resistencia que nada puede apagar" porque pasa de mano en mano, cruzando fronteras, credos y diferencias y que su lucha interpela a todo el mundo.

El ministro recordó también el compromiso feminista del Ejecutivo español, formado por una coalición de izquierdas, y recordó que esta semana se ha publicado la primera estrategia española de cooperación feminista. La estrategia de Acción exterior 2025-2028 sitúa la igualdad de género en el centro del trabajo internacional que desarrolla el Ministerio de Exteriores.

A su vez, el relator especial sobre los Derechos Humanos en Afganistán, Richard Bennet, denunció un "deterioro drástico" de los derechos humanos en el país, llegó a la conclusión de que las violaciones de los mismos son "crímenes de lesa humanidad" en el caso de las mujeres, y reprochó la resignación de algunas potencias, no España, sobre la situación.

La conferencia está organizada en la sede ministerial española en colaboración con la organización Women For Afghanistan.