El Kremlin aceptaría un Donbás sin tropas de ningún bando, pero con guardia nacional rusa

"Es muy posible que allí no haya directamente tropas, ni rusas ni ucranianas. Sí, pero habrá Guardia Nacional, nuestra policía, todo lo necesario para garantizar el orden público", dijo Yuri Ushakov, asesor de política internacional del Kremlin, en declaraciones al diario Kommersant durante una visita a Turkmenistán.

Con todo, subrayó que "sólo habrá un alto el fuego después de la retirada de las tropas ucranianas".

"Y lo que habrá después allí, sobre eso, bajo mi punto de vista, podemos hablar", opinó.

La desmilitarización del Donbás es una de las opciones que baraja Estados Unidos con el fin de convencer a Kiev que renuncie al 20 % que aún controla en la región de Donetsk.

A su vez, con respecto a la propuesta del presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, de convocar un referéndum sobre el futuro del Donbás, Ushakov aseguró que "el Donbás es ruso", lo que fue plasmado en la Constitución rusa en 2022 tras la anexión de cuatro regiones ucranianas.

"Por cierto, mis felicitaciones. Hoy es el Día de la Constitución" rusa, añadió ufano.

Subrayó que "tarde o temprano, si no por la vía de las negociaciones, entonces por la militar, ese territorio (el Donbás) pasará plenamente bajo control de la Federación Rusia. Sólo que de eso dependerá todo lo demás".

Antes, Ushakov expresó sus sospechas de que Zelenski sólo ha aceptado convocar elecciones presidenciales, en línea con lo que exige Rusia y EE.UU., para lograr un alto el fuego.

"No se puede descartar que él lo vea como una posibilidad de simplemente lograr un alto el fuego. Eso es todo", comentó a la cadena RT.

El Kremlin ya rechazó esta semana una posible tregua energética como condición para la convocatoria de comicios en Ucrania antes de que termine la guerra.

"Nosotros trabajamos por la paz, no por una tregua", dijo Dmitri Peskov, portavoz presidencial. Rusia se niega a declarar un cese el fuego, aduciendo que eso únicamente serviría para dar un respiro al ejército ucraniano con el fin de que se rearme y refuerce sus posiciones.

A finales de noviembre el líder ruso, Vladímir Putin, insistió en que "es prácticamente imposible, imposible desde el punto de vista jurídico", llegar a un acuerdo con Ucrania, ya que, recordó, Zelenski perdió su "legitimidad" al no convocar elecciones al expirar su mandato en mayo de 2024, algo que -adujo- sí hizo Rusia.

Zelenski se mostró dispuesto esta semana a introducir reformas en la legislación ucraniana para poder convocar elecciones antes de que concluya la guerra, pero pidió garantías de seguridad a Estados Unidos y sus aliados europeos.

A su vez, la víspera reconoció que la única forma de que Rusia acepte el alto el fuego es que se firme el acuerdo marco de paz que promueve EE.UU.

Ushakov también subrayó hoy que Moscú aún no ha recibido la versión del plan de paz estadounidense modificada por los europeos, aunque adelantó que "habrá mucho que puede no gustarnos".

"No hemos visto todavía los documentos (...), pero difícilmente esas aportaciones tendrán un carácter positivo", dijo.