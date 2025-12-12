El Kremlin sospecha que Zelenski acepta elecciones sólo para lograr una tregua de Rusia

"No se puede descartar que él lo vea como una posibilidad de simplemente lograr un alto el fuego. Eso es todo", comentó Yuri Ushakov, asesor de política internacional del Kremlin, a la cadena RT.

El Kremlin ya rechazó esta semana una posible tregua energética como condición para la convocatoria de comicios en Ucrania antes de que termine la guerra.

"Nosotros trabajamos por la paz, no por una tregua", dijo Dmitri Peskov, portavoz presidencial. Rusia se niega a declarar un cese el fuego, aduciendo que eso únicamente serviría para dar un respiro al ejército ucraniano con el fin de que se rearme y refuerce sus posiciones.

A finales de noviembre el líder ruso, Vladímir Putin, insistió en que, a día de hoy, "es prácticamente imposible, imposible desde el punto de vista jurídico", llegar a un acuerdo con Ucrania, ya que, recordó, Zelenski perdió su "legitimidad" al no convocar elecciones al expirar su mandato en mayo de 2024, algo que -adujo- sí hizo Rusia.

Zelenski se mostró dispuesto esta semana a introducir reformas en la legislación ucraniana para poder convocar elecciones antes de que concluya la guerra, pero pidió garantías de seguridad a Estados Unidos y sus aliados europeos.

A su vez, la víspera reconoció que la única forma de que Rusia acepte el alto el fuego es que se firme el acuerdo marco de paz que promueve EE.UU.

Ushakov también subrayó hoy que Moscú aún no ha recibido la versión del plan de paz estadounidense modificada por los europeos, aunque adelantó que "habrá mucho que puede no gustarnos".