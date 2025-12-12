El músico Nacho Cano presenta en Madrid un musical para turistas y "despedidas de soltero"

"En este país el maná del turismo nos ha sacado de muchas cosas", dijo este viernes Nacho Cano durante la presentación de 'Ibiza Paradise', concebido como una "party show".

"Nuestro deseo es que este musical se convierta en un espectáculo internacional, que disfruten los turistas", añadió el exintegrante del grupo Mecano quien asegura que Madrid se está convirtiendo en un referente de mundial: "La Gran Vía está resurgiendo".

En inglés y con subtítulos en español, el espectáculo ofrece un viaje sensorial que combina danza, artes visuales y una selección musical que recorre desde la década de los años 70 hasta la actualidad celebrando los valores de paz, amor y libertad.

"Queríamos crear un musical que fuese la mejor propuesta experiencial de la ciudad de Madrid; una celebración en estado puro, donde el público no solo fuera mero espectador sino parte sustancial y participativa del viaje emocional que ofrece el show", dijo Cano.

El espectáculo, que se podrá ver en el cine Callao hasta el 31 de mayo de 2026, cuenta la historia de dos jóvenes hippies americanos que se ven en las protestas pacíficas contra la guerra de Vietnam que se celebraron en la ciudad de San Francisco a finales de la década de los 60.

Tras ser arrestados en una de estas manifestaciones, pasan un tiempo en prisión, pero al ser liberados, deciden huir hacia Ibiza, un lugar que representa la paz, el amor, la libertad y la autoexpresión.

"Pocos lugares han sido tan inspiradores como aquella Ibiza convertida en símbolo de libertad y refugio de creadores", señaló el productor español que, tras su experiencia en musicales como 'Hoy no me puedo levantar' y 'Malinche', considera que este último trabajo es "un producto global, que no tiene fronteras".

La producción de 'Malinche' se vio envuelta por la polémica, después de que una becaria mexicana que participaba en el musical denunciase a Nacho Cano por explotación laboral, una querella que fue archivada en abril de 2025 por un juzgado madrileño.