El papa propone invitar a personas pobres o solas a la cena de Nochebuena

Así respondió el pontífice a una carta de un lector en el nuevo número "Piazza San Pietro", una publicación gratuita que se reparte en la plaza de San Pedro, en la que invita a los fieles a una Navidad "sobria y de caridad concreta".

El papa Prevost sugiere rechazar lo que llama "compras dopantes" aquellas que "no están verdaderamente orientadas a la búsqueda de la verdad y la belleza, sino que son simplemente instrumentales para nuestros deseos".

También aconseja a los fieles "a abrir nuestros hogares para acoger a los pobres", invitando "a una familia pobre o incluso a una sola persona a la cena de Navidad".

Para León XIV, la pobreza, material y existencial, sigue siendo "una urgencia que no puede posponerse".

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

En su respuesta, el papa aborda tres temas centrales de la Navidad: en primer lugar, recuerda la importancia del testimonio cristiano como vía para acercar a los jóvenes a Cristo; a continuación, invita a vivir la Navidad como un tiempo de sobriedad y caridad concreta.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Y por último, señala a los jóvenes la luz del ejemplo de San John Henry Newman, recientemente proclamado Doctor de la Iglesia, un maestro del diálogo y de la educación que, afirma el papa, "puede ayudar a combatir la oscuridad del nihilismo» y a construir una verdadera civilización de paz".