El partido de la ex primera ministra Hasina rechaza las elecciones convocadas en Bangladés

"La Liga Awami de Bangladés ha revisado detenidamente el calendario electoral anunciado por la Comisión Electoral ilegal del ocupante y asesino-fascista de Yunus (...) Bajo su control, es imposible garantizar un entorno justo y normal donde puedan reflejarse la transparencia, la neutralidad y la voluntad del pueblo", dijo en un comunicado la organización.

El partido confirmó a EFE su rechazo a las elecciones porque "excluyen a la mayoría del pueblo del país" y añadió que "intentar celebrar unas elecciones excluyendo a la Liga Awami de Bangladés (...) es un plan para empujar al país y a la nación a una profunda crisis".

El Gobierno interino, encabezado por Muhammad Yunus, anunció el jueves la fecha de los comicios y del referéndum que acompañará la jornada electoral, en el que la población deberá ratificar una serie de reformas constitucionales destinadas a limitar los mandatos del jefe de Gobierno y crear una segunda cámara parlamentaria.

El actual líder interino calificó el anuncio del calendario como "un hito" en la transición política abierta tras el levantamiento popular de julio de 2024. Yunus ha declarado previamente que no tiene intenciones de presentarse a los comicios, posicionando a su Gobierno como un simple facilitador de la democracia.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Las elecciones tendrán lugar en un escenario político inédito: la Liga Awami está inhabilitada, numerosos dirigentes del antiguo partido gobernante enfrentan procesos judiciales y Sheikh Hasina permanece fuera del país desde su caída en 2024, tras haber sido condenada a muerte en ausencia por un tribunal bangladesí.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

La formación fue declarada ilegal poco después del levantamiento, y sus sedes, activos y actividades públicas quedaron bajo control de las autoridades interinas.

El levantamiento que forzó la dimisión de Hasina después de quince años en el poder dejó unos 1.400 muertos, según estimaciones de la ONU, y en noviembre la exmandataria fue sentenciada a la pena capital por crímenes de lesa humanidad vinculados a la represión de las protestas.

El Gobierno de Daca ha solicitado a Nueva Delhi, donde se encuentra exiliada, su entrega para la ejecución de la condena.