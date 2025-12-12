El partido de Pedro Sánchez hace autocrítica ante las denuncias de acoso sexual

El Partido Socialista Obrero Español (PSOE) suma una lista creciente de acusaciones que salpican a varios cargos de diferentes niveles institucionales -desde un exasesor de la Presidencia del Gobierno hasta un alcalde y dos representantes provinciales- y que ponen en cuestión la gestión de los canales internos de denuncia de esta fuerza política.

El último conocido es el de un senador y miembro de la Ejecutiva Federal del PSOE, Javier Izquierdo, quien ha dimitido después de publicarse en medios informativos que podría estar inmerso en un caso de acoso sexual.

Aunque Izquierdo, secretario de Estudios y Programas del partido, ha alegado "motivos familiares", la secretaria de Organización del PSOE, Rebeca Torró, confirmó este viernes que se ha abierto un expediente informativo contra él, pese a no constar denuncias internas directas.

La presidenta de Navarra y secretaria general del PSOE regional de esa comunidad, María Chivite, exigió "contundencia" ante las denuncias y lamentó que eso precisamente le ha faltado a su partido.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Desde la Ejecutiva, Torró admitió que el partido no ha estado a la altura de las mujeres que han denunciado, pero aseguró que están respondiendo "con absoluta contundencia".

Unite al canal de ABC en WhatsApp

En muchos casos hay un patrón similar: fueron denunciados en los canales internos del partido y no se actuó de forma contundente ni se hicieron públicos hasta que la información saltó a los medios.

El propio PSOE ha admitido errores en la gestión de las denuncias, como la desaparición de escritos en su canal interno que achacó a un fallo informático, y Sánchez lamentó la tardanza en contactar con las denunciantes del caso de su exasesor.

En este contexto de crisis por las denuncias de acoso sexual y los casos de corrupción que han metido en prisión preventiva a un exministro y también involucran a la exmano derecha de Sánchez, el líder del opositor Partido Popular (PP), Alberto Núñez Feijóo, pidió este viernes que se convoque un pleno extraordinario y urgente en el Congreso la semana que viene.

Feijóo, sin aludir a los casos de acoso sexual que han tenido réplica en sus propias filas -esta misma semana el alcalde de Algeciras, el conservador José Ignacio Landaluce, renunció a su militancia pero no al cargo después de conocerse denuncias en su contra-, escribió en X en referencia a Sánchez: "Permanecer en el búnker sin dar explicaciones sobre la corrupción sistémica de su Gobierno no es una opción".

Por su parte, la vicepresidenta segunda y líder de Sumar (partido de izquierdas minoritario en el Ejecutivo), Yolanda Díaz, pidió un "cambio absolutamente profundo en el equipo de Gobierno" tras el goteo de supuestos casos de corrupción y acoso sexual que afectan al PSOE.

- Paco Salazar (exasesor de Presidencia): Hay denuncias de dos militantes socialistas que describieron un ambiente de trabajo "irrespirable" con un lenguaje "hipersexualizado" y comportamientos como simular felaciones o mostrarse con la bragueta bajada.

Aunque dimitió de sus cargos en verano, la polémica se reavivó por la publicación en eldiario.es de que las denuncias habían desaparecido del canal interno del partido. El PSOE dijo este viernes que su conducta es "una falta muy grave" e impedirá su regreso automático como militante.

- Javier Izquierdo (senador y exmiembro de la Ejecutiva Federal): Ha dimitido de sus cargos alegando "motivos familiares y profesionales", después de que la prensa señalara un posible caso de acoso sexual. El PSOE ha abierto un expediente informativo, a pesar de que la dirección asegura no tener constancia de denuncias formales en su contra.

- José Tomé (alcalde y presidente de la Diputación de Lugo): Se ha conocido una denuncia anónima por acoso sexual en los canales internos del partido. Aunque Tomé niega las acusaciones, el PSOE ha confirmado la existencia de la denuncia y ha iniciado una investigación.

Tomé ha anunciado su dimisión como presidente de Lugo (norte de España), pero mantiene su cargo como alcalde de Monforte de Lemos.

- Antonio Hernández (exdirector de Coordinación Política de Presidencia): Cesado por el Gobierno por su presunta relación con los casos de acoso sexual de su superior, Paco Salazar; el PSOE le ha abierto un expediente informativo como "posible conocedor" del comportamiento de su superior. Además, ha solicitado dejar su cargo en la Ejecutiva del PSOE andaluz.

- Antonio Navarro (diputado provincial de Andalucía): El PSOE suspendió cautelarmente de militancia a este concejal y diputado provincial de Torremolinos (sur) tras la apertura de diligencias por parte de la Fiscalía por un presunto acoso sexual a una militante socialista.