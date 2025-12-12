El petróleo de Texas baja un 0,28 %, hasta los 57,44 dólares el barril

Al término de la sesión de hoy, los contratos de futuros del WTI para entrega en enero restaron 0,16 dólares con respecto a la jornada anterior.

El ministro venezolano de Defensa, Vladimir Padrino López, denunció hoy un intento de intimidación por parte de Estados Unidos con el sobrevuelo de aviones de combate F-18, que el pasado martes se internaron en el espacio del Golfo de Venezuela, según mostró el servicio de seguimiento para aviación Flightradar24.

Estados Unidos incautó el martes un petrolero frente a las costas de Venezuela en un espectacular macrooperativo militar que marca un nuevo episodio en la escalada de tensión entre Washington y Caracas.

El crudo ha perdido un más del 4 % en el conjunto de la semana, marcada por la tensión entre EE.UU. y Venezuela, las conversaciones por un acuerdo de paz entre Rusia y Ucrania y el nuevo recorte de tipos de la Reserva Federal estadounidense (Fed).

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy