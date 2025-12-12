El primer ministro de Tailandia hablará este viernes con Trump sobre conflicto con Camboya

Bangkok, 12 dic (EFE).- El primer ministro de Tailandia, Anutin Charnvirakul, dijo que hablará este viernes por teléfono con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, para tratar la nueva oleada de enfrentamientos fronterizos entre su país y Camboya, después de que el estadounidense se ofreciera a mediar en plena escalada del conflicto.

"Se espera que la conversación tenga lugar alrededor de las 21:20 hora tailandesa (9:20 de Washington)", anunció ante la prensa Anutin en la Casa de Gobierno en Bangkok.

El dirigente tailandés prevé que la llamada consista en "una actualización" sobre la situación en la divisoria entre Tailandia y Camboya, donde ambos países cruzan ataques desde el domingo, con al menos 24 muertos, en el que supone el peor episodio de violencia desde julio, cuando cinco días de hostilidades se cobraron alrededor de medio centenar de vidas.

"En cuanto a cualquier decisión o acción, es competencia del Gobierno tailandés, que ha dado su apoyo y mandato a las Fuerzas Armadas tailandesas para llevar a cabo las operaciones", aclaró Anutin.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Poco antes de la confirmación de Anutin, la Cancillería tailandesa informó que se encontraba "coordinando la hora" para el contacto.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Trump anticipó el martes, durante un acto político en el estado de Pensilvania (EE. UU.), que llamaría a los líderes de Tailandia y Camboya, debido a la escalada militar en varios puntos de su frontera común, de unos 820 kilómetros.

"Si él (Trump) me llamara, en mi calidad de jefe de Gobierno, le explicaría y le aclararía cómo la situación ha evolucionado hasta lo que estamos viendo ahora. Tendría que escuchar detalladamente la información directamente de mí", dijo Anutin la víspera.

La nueva oleada de ataques viola los dos intentos por sellar la paz que sucedieron a los enfrentamientos de julio: el alto el fuego alcanzado el mismo mes en Malasia, mediado por EE.UU. y con China como observador de las conversaciones; y el acuerdo de paz firmado en octubre en el mismo país y promovido por el propio Trump.

El republicano se vanagloria de haber puesto fin -aunque momentáneo- a la violencia desatada en julio, y desde Pensilvania reiteró que la pacificación del conflicto entre Bangkok y Nom Pen forma parte de la lista de ocho guerras que asegura haber acabado desde que retornó al poder en enero de este año.

Los dos países asiáticos mantienen una histórica disputa por la soberanía de varios territorios situados en la frontera que comparten, de unos 820 kilómetros y cartografiada por Francia en 1907, cuando Camboya formaba parte de la Indochina francesa.