El riesgo de pobreza o exclusión social en España alcanza a 6,6 millones de mujeres

Así se desprende del informe "Feminización de la pobreza en España 2025: análisis y propuestas para su erradicación", que hizo público este viernes la Red Europea de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social en el Estado Español (EAPN-ES) en la presentación del Observatorio Feminización de la Pobreza y Exclusión.

"La pobreza es más intensa, duradera y más difícil de revertir entre las mujeres, incluso en épocas de recuperación económica", alertó Alejandro Sanz, uno de los autores del informe, que destacó que cuando se ha producido una reducción de la brecha "no ha sido tanto porque la situación de las mujeres haya mejorado, como que la de los hombres ha empeorado y se ha igualado a la mala situación de ellas".

En España, el 25,8 % de la población española (más de 12,5 millones de personas) está en riesgo de pobreza o exclusión social, según datos del Instituto Nacional de Estadística de 2024.

El estudio subraya que la tasa de pobreza presenta una brecha de 1,5 puntos (20,4 % en las mujeres frente al 18,9 % en los hombres), una brecha que no se reduce desde hace casi una década en España y que se agrava en algunos grupos de población y a lo largo de la vida.

Así, el informe alerta de la situación "especialmente preocupante" de quienes viven en hogares monomarentales: una de cada dos está en riesgo de pobreza y/o exclusión social. Además, más de la mitad de las mujeres desempleadas (54,3 %) o las de origen extracomunitaria (55,5 %) están en la misma situación.

Incide también en que las mujeres mayores llegan a la vejez con pensiones inferiores a las de los hombres y muchas con ingresos apenas por encima del umbral de pobreza (965 euros o 1.131 dólares).

El estudio incide en que la brecha en las pensiones deriva de un mercado laboral que se configura como "eje central" en la reproducción de las desigualdades, y que viene marcado por una mayor parcialidad involuntaria, temporalidad y jornadas interrumpidas por los cuidados.

De hecho, pese a tener un empleo, un 15,8 % de las mujeres sigue en riesgo de pobreza y/o exclusión social, que se agrava en el caso de las desempleadas (54,3 %).

Los bajos salarios y la precariedad son factores de empobrecimiento asociados a una mayor carga de los cuidados no remunerados, que reducen el tiempo disponible, los ingresos y las oportunidades de mejora laboral.

El 15,4 % de las mujeres dedicó el año completo a trabajo de hogar y cuidados no remunerado, frente al 0,3 % de los hombres. Ellas se concentran en ocupaciones peor remuneradas: servicios de restauración y ventas (27,3 %) y tareas administrativas (15,4 %).

Además, el salario medio mensual es un 16,4 % más bajo que el de los hombres, cobran de media 405 euros menos.