El sector servicios de Brasil crece un 2,2 % en octubre en su decimonoveno aumento seguido

El volumen del sector, que representa dos tercios de la economía brasileña, creció un 0,3 % respecto a septiembre y ahora se encuentra un 20 % por encima del nivel anterior a la pandemia de covid-19, un nuevo récord desde que hay registros, según el Instituto Brasileño de Geografía y Estadística (IBGE).

En la comparativa mes a mes, todas las categorías contempladas manifestaron cifras positivas o se mantuvieron prácticamente estables.

El principal destaque fue para el sector de los transportes, que creció un 1 % y acumuló en los últimos tres meses una ganancia de 2,4 %.

En lo que respecta a las demás, los servicios de información y comunicación (0,3 %); los profesionales y administrativos (0,1 %) y los servicios prestados a las familias (0,1 %) registraron discretas subas.

El sector terciario impulsó el crecimiento del PIB brasileño en 2024, cuando la economía avanzó un 3,4 %.

No obstante, las proyecciones para este 2025, tanto del Gobierno como de organismos internacionales, indican una desaceleración.