España eleva a dieciséis los jabalíes con peste porcina después de tres casos nuevos

Según informó el Ministerio de Agricultura, los casos fueron diagnosticados por el Laboratorio Central de Veterinaria de Algete (Madrid). La Red de Alerta Sanitaria Veterinaria (Rasve) eleva a siete el número de focos declarados desde que se detectó, el primero el pasado 27 de noviembre.

Los nuevos focos se encuentran en las inmediaciones de los notificados anteriormente y dentro del perímetro del área de mayor riesgo de la zona afectada, que incluye los municipios situados dentro de un radio de 20 kilómetros.

También se analizaron otros 115 ejemplares muertos en el medio natural o encontrados en carreteras y vías ferroviarias que dieron negativo en los análisis.

Las autoridades de la región de Cataluña mantienen los controles en granjas y otros establecimientos de cría de porcino de las 55 explotaciones del lugar.

De momento, no se han detectado síntomas ni lesiones compatibles con la peste porcina africana en ninguna de ellas.

El informe inicial sobre las posibles causas del brote de la PPA en España se presentará antes de un mes y medio, a finales de enero, según avanzó el comité científico encargado de la investigación.

El ministerio español incide en que se mantiene "un alto nivel" de alerta con refuerzo de vigilancia pasiva y bioseguridad en explotaciones de porcino y en poblaciones de jabalíes, tanto en Cataluña como en el resto de regiones, para prevenir la propagación.

Recordó que las personas no son susceptibles de contagiarse ni por contacto con los animales ni por la ingesta de productos derivados de ellos.

El impacto se centra en el ámbito comercial porque la declaración de focos ha llevado a unos cuarenta países a bloquear más de un centenar de certificados sanitarios de exportación de productos españoles del cerdo.

Esos países no aceptan la regionalización, es decir, vetan la entrada de productos desde toda España, no sólo desde la zona afectada.