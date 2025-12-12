España sigue intentando avanzar en negociación de pesca mediterránea junto a París y Roma

Fuentes del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación español indicaron que la "alianza" entre España, Francia e Italia "se mantiene unida en defensa de una posición común para asegurar el futuro del Mediterráneo".
"Los tres países avanzamos en una misma dirección, con una misma propuesta que recoge las particularidades de cada uno de los Estados y satisfactoria para las tres partes", apuntaron las mismas fuentes.
Añadieron que se sigue negociando y que son unas conversaciones "muy complejas y difíciles".
"Avanzamos", aseguraron también las fuentes.
Desde la mañana del jueves, los ministros de Pesca de la Unión Europea intentan alcanzar un acuerdo sobre las posibilidades pesqueras de 2026 en aguas del Atlántico y los días de pesca en el Mediterráneo.
Lo más complicado sigue siendo la propuesta del Mediterráneo, para el que Bruselas ha planteado que cada buque de la flota pesquera española salga a faenar 9,7 días al año en 2026, una reducción del 64 % frente a los 27 días inicialmente propuestos para las capturas de este 2025.
En cuanto al Atlántico, la caballa, el abadejo y la cigala del Golfo de Cádiz son las especies que más preocupan a España.