Francia ve importante inmovilizar activos rusos congelados para que "nadie" decida por UE

"Hoy, los europeos decidirán privar a Rusia de los activos que posee en Europa durante el tiempo que sea necesario, hasta que Rusia cese su guerra de agresión y pague reparaciones a Ucrania", señaló Barrot en declaraciones a Franceinfo.

Se trata, dijo el jefe de la diplomacia francesa, de una "decisión importante" porque "sin duda influirá en el curso de esta guerra y acelerará la paz".

Además, "los europeos no quieren que nadie decida por ellos (...) y hemos decidido congelar estos fondos durante el tiempo que sea necesario", declaró refiriéndose a Trump, quien ha reavivado el debate sobre el futuro uso de estos activos.

El uso de poderes de emergencia -previstos en los tratados europeos bajo el artículo 122- permite que las sanciones a Rusia no tengan que renovarse cada seis meses, como era el caso hasta ahora, lo cual exponía las medidas restrictivas a posibles vetos de países como Hungría o Eslovaquia, más cercanos a Moscú.

Esa inestabilidad impedía poner en marcha el plan de la Comisión Europea para usar los activos rusos para otorgar un préstamo a Ucrania para la reconstrucción del país, algo que requiere que estén congelados de manera indefinida como ya habían reclamado los jefes de Estado y de Gobierno de la Unión Europea en octubre.

Pero ahora, con la inmovilización indefinida de los activos rusos, "se pueden concebir muchas cosas, incluyendo la creación de un paquete de financiación, que se está debatiendo intensamente en Bruselas, que podría finalizarse a finales de la próxima semana para proteger a Ucrania de cualquier dificultad durante al menos dos años, en caso de que la guerra continúe", señaló Barrot.

Fuentes diplomáticas dijeron la víspera en Bruselas que los embajadores de los Estados miembros ante la UE ya han acordado una versión revisada de la propuesta para usar el artículo 122 y han dado luz verde a un procedimiento escrito para una decisión formal para este viernes.

El artículo 122 permite a la Unión Europea actuar de manera más rápida ante situaciones de emergencia o de crisis económica.

La cuestión de fondo del uso de los activos rusos para un préstamo que apoye la reconstrucción de Ucrania y sus necesidades financieras en el corto plazo llegará el próximo jueves a la mesa de los líderes de los Veintisiete, reunidos en su última cumbre del año.