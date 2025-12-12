FundéuRAE: "goma", "gomita" y "gominola", alternativas a "gummy"

En los medios va siendo cada vez más frecuente encontrar el anglicismo crudo, como se ilustra en los siguientes ejemplos: “La nueva gama de ‘gummies’ veganas y sin azúcar”, “Probamos los gummies de vinagre de manzana más vendidos” o “Los primeros ‘gummy bears’ se prepararon en el patio interior de una casa”.

Mientras el diccionario académico recoge “gominola” como voz propia de España con el sentido de ‘golosina blanda masticable, generalmente recubierta de azúcar’, el “Diccionario de americanismos” ofrece las variantes “goma” y “gomita”, que son las habituales en muchos países americanos, aunque hay más opciones, como “caramelo de goma” y “caramelo gomoso”. Cuando este dulce tiene forma de oso, se emplean expresiones como “osito de goma”, “osito de gomita” u “osito de gominola”, que son preferibles a “gummy bear”.

Dado que ya existen voces en español que permiten hacer referencia a este tipo de golosina, es innecesario recurrir a la voz inglesa “gummy”.

Por ello, en las frases anteriores habría sido mejor escribir, por ejemplo, “La nueva gama de gominolas veganas y sin azúcar”, “Probamos las gomitas de vinagre de manzana más vendidas” y “Los primeros ositos de goma se prepararon en el patio interior de una casa”.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

La FundéuRAE (www.fundeu.es), promovida por la Agencia EFE y la Real Academia Española (RAE), tiene como principal objetivo el buen uso del español en los medios de comunicación.