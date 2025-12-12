Gobierno de Uruguay confirma que se han vacunado unas 20.000 personas contra el sarampión

La titular de la cartera también informó, en un diálogo con la prensa, luego de una reunión que se extendió por alrededor de tres horas, que el presidente de Uruguay, Yamandú Orsi, y algunos integrantes de su gabinete se vacunaron hoy contra el sarampión durante el Consejo de Ministros llevado a cabo en la sede del Poder Ejecutivo.

El pasado 19 de noviembre, el Ministerio de Salud Pública anunció que llevaba a cabo una investigación epidemiológica ante la sospecha de un brote de sarampión en la localidad de San Javier (oeste del país).

Un día después confirmó los tres casos positivos de sarampión, correspondientes a personas que habían viajado a Bolivia y tienen vínculos familiares. Luego los casos ascendieron a siete y todos los contagiados han evolucionado favorablemente.

"Los siete casos confirmados tienen un nexo epidemiológico. Estamos muy atentos a lo largo y ancho del país, exhortando y agradeciéndole a la ciudadanía la respuesta que ha tenido de acercase a todos los puestos de vacunación que son gratuitos", indicó Lustemberg este viernes.

Este martes, la ministra de Salud Pública exhortó en una rueda de prensa a la población a vacunarse y pidió que las personas nacidas entre 1967 y 1987 se aseguren de tener las dos dosis, al tiempo que también solicitó que se inocule a los niños.

Por otra parte, al ser consultada este viernes por el Consejo de Ministros, apuntó que fue una instancia de reflexión del trabajo llevado a cabo durante el año y de proyección hacia 2026.

"Fue una reunión de profundo trabajo en equipo", indicó Lustemberg, quien aseguró que el presidente lideró todas las proyecciones haciendo un balance del año y apuntando a los desafíos del próximo.