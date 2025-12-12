Gonzalo Pinillos buscará la segunda victoria española en la XXIII Eurovisión Junior

La XXIII edición del certamen tendrá lugar a partir de las 16.00 GMT en Tiflis, ya que fue el georgiano Andria Putkaradze quien se alzó el pasado año con la victoria en Madrid con 'To My Mom'.

Georgia es la nación más exitosa en el Eurovisión Junior con cuatro victorias desde 2007, mientras España espera repetir mañana el éxito logrado en 2004 con 'Antes muerta que sencilla' de María Isabel.

Pinillos ha descrito su tema, compuesto en colaboración con Luis Ramiro, Alejandro Martínez y David Parejo y con escenografía de Juan Sebastián, como "una canción chulísima".

'Érase una vez (Once Upon A Time)' llega con el mensaje de que "todo es posible cuando lees" e incluye en su letra referencias a cuentos clásicos como 'Peter Pan' e historias más modernas como el manga 'Naruto', con una parte cantada en inglés como su título sugiere y otro pequeño guiño al francés.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

"La lectura y la cultura es algo que hay que fomentar para todas las edades y me parece un mensaje superbonito", ha señalado el intérprete madrileño, escogido entre 270 niños y niñas de 9 a 14 años.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Posee formación en música, sobre todo de piano, que toca desde los 6 años, así como en teatro musical e interpretación. De hecho, ha participado en los musicales 'School of Rock' y 'Los chicos del coro' (con uno de los papeles protagonistas) y está previsto que forme parte del elenco de 'Oliver Twist' a partir de noviembre en el Teatro La Latina de la capital.

En 2024, edición que se celebró en España por primera vez, concretamente en La Caja Mágica de Madrid, RTVE consiguió la sexta plaza con Chloe DelaRosa y la dinámica canción 'Como la Lola'.

En esta ocasión, serán 18 los países que pugnarán por la victoria, uno más que la pasada edición y dos más que en Niza 2023.

Competirán en Tiflis países con tradición en el festival como Francia -Lou Deleuze 'Ce Monde'-, ganadora hace dos años; Portugal -Inês Gonçalves 'Para Onde Vai o Amor?'-, Italia o Irlanda.

Pese a la guerra, también repite Ucrania, ésta vez con 'Motanka' de Sofia Nernesian. No participarán ni el Reino Unido, que sí acudió hace dos años, ni Alemania, que estuvo presente en la capital española.

Al mismo tiempo, vuelve el hijo pródigo, Croacia, que ganó la primera edición celebrada en Copenhague en 2003 y que no participaba desde 2014.

La representante maltesa será la primera en actuar y la albanesa la última. El español saldrá en décimocuarto lugar, seguido por el representante del país anfitrión. Los resultados se conocerán a partir de las 18.30 GMT.

Tiflis, la capital georgiana, acogerá por segunda vez en su Palacio de los Deportes el festival después de que Putkaradze logrará el récord de puntuación en la historia de la competición con 239 puntos.

"Prometo un espectáculo inolvidable que será recordado durante mucho tiempo. Todos los participantes que se encuentran en Tiflis desde el 6 de diciembre hablan de una atmósfera positiva y del cálido trato que están recibiendo", comentó a EFE Natia Mshvenieradze, jefa de la delegación georgiana.

Tanto la organización como el Ministerio de Cultura destacaron que organizar el concurso es "un gran honor" para Georgia, un país caucásico con una profunda tradición musical.

El escenario del festival -que será una fusión entre la modernidad y la tradición que bebe de las milenarias montañas del Cáucaso y sus castillos medievales- incluirá una referencia al Doli, el tradicional tambor que ha amenizado la vida de los georgianos durante generaciones.