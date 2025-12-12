Greta Thunberg es acusada de resistencia a la autoridad en un tribunal de Finlandia

Thunberg resultó detenida junto a otros activistas durante una movilización contra el cambio climático en la que cientos de personas cortaron al tráfico una de las principales calles del centro de Helsinki en junio de 2024.
La Policía pidió a los manifestantes que se marcharan e intentó desbloquear la calle, pero muchos no obedecieron y los agentes los desalojaron por la fuerza.
Según Elokapina, la Policía arrestó a cerca de 140 activistas, entre ellos la joven ecologista sueca, quienes fueron trasladados a la comisaría en autobuses y coches patrulla. Thunberg fue puesta en libertad esa misma noche.
Antes de su detención, Thunberg pronunció un discurso frente a la sede del Parlamento finlandés para alertar sobre la crisis climática y pedir a los políticos finlandeses que hagan más para frenarla.
La activista sueca lamentó que el mensaje del activismo climático no goce de suficiente atención. "No importa lo fuerte que gritemos, no nos oyen", afirmó.