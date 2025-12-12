Inflación energética de Latinoamérica sube en septiembre a 1,31 % tras 3 meses a la baja

El valor registrado en septiembre se sitúa ligeramente por debajo del 1,62 % que se reportó en septiembre de 2024 y por encima del 0,77 % reportado en agosto

Por su parte, la inflación energética mensual de América Latina y Caribe en septiembre fue de 0.21 %.

De los veinte países analizados en la región, doce registraron variaciones positivas en los índices de precios (crecieron), seis presentaron variaciones negativas (bajaron), y dos no presentaron variación alguna.

Mientras, la inflación total mensual de América Latina y Caribe (ALC) alcanzó 0.38 %, es decir, se duplicó con relación a agosto y alcanzó cifras similares a las de inicio del año.

Además, después de seis meses consecutivos en los que la inflación energética interanual en la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) se mantuvo por debajo de la registrada en Latinoamérica; por segundo mes consecutivo, las cifras de la OCDE superan a las de la región.

En septiembre de 2025, se presenta una diferencia más marcada, con cifras de 3.14 % de OCDE y 1.31 % de América Latina; frente a los 0.82 % de OCDE y 0.77 % de ALC de agosto 2025; lo que refleja una mayor tasa de crecimiento de los índices de precios de la canasta energética en la OCDE en este mes.

La Olacde, con sede en Quito, es un organismo de cooperación, coordinación y asesoría técnica de carácter público e intergubernamental, que desde 1973 busca fomentar la integración, conservación, racional aprovechamiento, comercialización y defensa de los recursos energéticos de la región.

Esta organización está integrada por Argentina, Barbados, Belice, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Cuba, Ecuador, El Salvador, Granada, Guatemala, Guyana, Haití, Honduras, Jamaica, Perú, República Dominicana, Surinam, Trinidad y Tobago, Uruguay y Venezuela.